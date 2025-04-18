Beklenen Marmara depremi için tedbirsizlik ürkütüyor

Ahsen Çelik

Kadıköy sahilde esnaflık yapan vatandaş, İstanbul’un olası depreme karşı yapı olarak hazır olup olmadığına karşı, “Hazır değil, bütün binalar eski” derken kendi binasının kentsel dönüşümden dolayı yenilendiğini ancak çoğu binanın eski ve hazır olmadığını dile getirdi.

Son sınıf üniversite öğrencisi olduğunu ve öğrenci evinde kaldığını belirten genç ise binaların çok fazla iç içe olduğuna vurgu yaparak, “Herhangi bir Deprem olduğunda buradan nasıl çıkarız bilmiyorum” dedi. Evine karot testi yaptırmadığını ancak yaptırırlarsa yıkılması gerektiğini ifade eden genç, “Bence çoğu insan da karot testini binasının yıkılmasından korktuğu için yaptırmıyor. Binamıza yıkım kararı çıkarsa ne yaparız, nereye gideriz bilmiyorum açıkçası. İstanbul şartlarında bunu yapmak ve yaptırmak çok zor” değerlendirmesi yaptı. Okulu bittiğinde aile evine dönmek istediğini ve bunu etkileyen sebeplerden birisinin de olası İstanbul depremi olduğunu aktaran genç, “Ailem de deprem dolayısıyla burada kalmamı istemiyor. Bir deprem esnasında buradan nasıl çıkacağız, çıkabilecek miyiz? Bu soruların hepsi beni oldukça olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Üsküdar’da esnaflık yapan bir başka vatandaş ise 1999’da yaşanan büyük depremi hatırlatarak, “Devletimiz bir önlem almak istediğini açıklamıştı, bir nebze de olsa önlem aldılar ama bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Çok eski yapıların varlığına dikkat çeken vatandaş, yapıların çok kuvvetli olmadığını belirterek, İstanbul’da yaşanan göçten bahsetti:

“İnsanlar tedirgin. İstanbul’da büyük bir göç var. Şehir dışına, memleketine gitmeye çalışan birçok vatandaş var. Ama iş imkânları açısından İstanbul’da kalıp çalışmaları da gerekiyor. Bu konuyla ilgilenen kişilerin İstanbul’da biraz daha tedbirli olmaları gerekiyor.”

Sürekli gündemdeki yerini koruyan ve üzerine farklı teoriler atılan olası depremin insanların psikolojilerini kötü etkilediğini belirten esnaf, “Tedbirler yeteri kadar alınmadığından insanlar tedirgin. Hem çocuklarımız hem gençlik için bu durum hepimizin psikolojisini kötü etkiliyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yaşayan bir başka üniversite öğrencisi İrem Nur Kaban da olası felaketin ihtimalinin dahi psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtirken, şunları kaydetti:

“Bu deprem olsa da olmasa da sürekli tedirginliğinin olması psikolojik olarak olumsuz etkiler oluşturuyor. Sürekli bununla ilgili bir söylem, tedirginlik olmasına rağmen herhangi bir ilerleme ve gelişim kaydetmiyoruz ve bununla ilgili yapılan herhangi bir şey yok.”