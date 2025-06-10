Beklenen o özellik artık Iphone’da kullanılabilecek!

iPhone iOS 26 güncellemesi ile birlikte kullanıcıları için önemli bir yeni de hayata geçirdi. Bu güncelleme kapsamında artık iPhone’ununuzun ekranında tam olarak ne kadar sürede şarj olacağına ilişkin bilgilere doğrudan erişebilirsiniz. Kilit ekranında böyle bir özelliğin sünüyor olması özellikle zaman yönetimi açısından da önem arz ediyor bu özellik daha önce Apple Kestirmeler uygulaması tarafından manuel bir yöntemle kullanılabiliyor da ancak iOS 26 güncellemesiyle doğrudan işletim sistemine entegre edildi.

ARTIK ZAMAN DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Apple tarafından kullanılması bu yeni özellik sayesinde telefonunuzu şarj ederken kablosuz ya da geleneksel şarj adaptörü ile şarj edilmesi fark etmeksizin pil yüzdesini yüzde kaça ne kadar zamanda ulaşacağını görüntüleyebiliyorsunuz. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği bir yenilik olarak ön plana çıkan bu özelliğin iOS 26 güncellemesiyle sunulması iPhone kullanıcılarını memnun etti.

Bununla birlikte sistem yavaş şarj edildiğinde bunu bildiren bir uyarıda gösteriyor kullanıcıların şarj sürelerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine de olanak tanınıyor kalan tahmini şarj bilgisi ayarlar uygulamasının pil bölümünde detaylı olarak görüntüleniyor Apple bu işlevsellik için şimdilik özel bir araç takımı sunmuyor bunun yerine tahmini süreyi doğrudan kilit ekranı arayüzüne dahil ediyor

