Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, yarın kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği için ilçe genelinde denize girmeyi yasakladı.

KAYNAK: DHA
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı

DHA'nın haberine göre; yasak, dalga boyunun 2,5 metreye ulaşabileceği ve rip akıntılarının riski olduğu gerekçesiyle alındı.

Rüzgar ve yağış uyarısı

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış olacağı vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, dalga boyunun bir metre ile iki metre arasında olacağı ve zaman zaman 2,5 metreye çıkacağı belirtildi. Ayrıca sağanak yağmur beklentisinin de olduğu kaydedildi.

Can ve mal kaybı önlenmek isteniyor

Kaymakamlık, kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşların can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için yarın ilçe sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yasak kararına uymayanlara idari para cezası uygulanacağı da ifade edildi.

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