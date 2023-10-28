Beklenen transfer açıklandı: Dee Bost yeniden Galatasaray'da

2021/22 sezonu ve 2022/23 sezonu başında Sarı-Kırmızılı formayı giyen 1989 doğumlu ABD'li oyun kurucu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Bost, Galatasaray forması ile Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda toplam 48, Basketball Champions League’de ise 18 maç olmak üzere 66 maçta sahada yer aldı.

OCAK AYINDA ASVEL'E GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Basketbol Süper Ligi’nde 14 lig maçında 11.1 sayı, 2.3 ribaunt, 5.4 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri ile oynayan Amerikalı yıldız, 2023 Ocak ayında Fransa’nın Asvel takımına transfer olmuştu. Asvel ile de 15 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Dee Bost, 8.9 sayı, 4.3 asist ortalamaları tutturdu.