Beklenti açıklandı: Konut fiyatları düşecek mi?

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (Konutder) yürüttüğü Sektörel Beklenti Anketi, konut sektörünün gelecek dönem için iyimser bir tablo çizdiğini gösteriyor. Ankete katılan markalı konut üreticilerinin üst düzey yöneticileri, önümüzdeki altı ay içinde kredi faiz oranlarında bir artış beklemiyorlar. Konutder üyeleri, faiz oranlarının sabit kalacağını veya düşeceğini öngörüyorlar ki bu da kredili konut satışlarının yükselmesine işaret ediyor. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılının ilk beş ayında konut satışları bir önceki yıla göre %3.4 azalarak 465,761'e düştü, ipotekli satışlar ise %58.7 oranında azalışla 44,602 olarak kaydedildi.

KONUT FİYATLARI VE MALİYETLER

Son yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yarısı gayrimenkul fiyatlarının mevcut seviyelerde istikrarını koruyacağını tahmin ederken, fiyat artışı bekleyenlerin sayısı azalma gösterdi. Önceki ankette fiyatların yükseleceğini öngörenlerin oranı %63.6 iken, bu oran şimdilerde %36.4'e geriledi. Fiyat düşüşü bekleyenlerin oranı ise %13.6 olarak sabit kaldı. Daha önceki dönemlerde katılımcıların büyük bir kısmı konut maliyetlerinde artış olacağı konusunda hemfikirken, bu beklenti azalmış görünüyor; %22.7'si önümüzdeki altı ay içinde maliyetlerin sabit kalacağını düşünüyor. Ancak, %77.3'lük bir kesim maliyetlerin artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Konut üretimiyle ilgili beklentilerde de bir artış öngörülmüyor. Katılımcıların hiçbiri üretim rakamlarının yükseleceğine inanmazken, %63.6'sı üretimin mevcut düzeylerde devam edeceğini, %36.4'ü ise azalacağını düşünüyor. Kentsel dönüşüm projelerindeki konut üretimi beklentileri azalmış olsa da, katılımcıların %45.5'i üretimin stabil kalacağını tahmin ediyor.

SATIŞ BEKLENTİLERİ: ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Son altı aylık dönemde birinci el konut satışlarına yönelik beklentiler sabit kalmış görünüyor; sektör üyelerinin %59.1'i bir değişiklik olmayacağını öngörüyor. Önceki dönemde satışların düşeceğini düşünenlerin oranı %59.1'den %27.3'e gerilerken, artış bekleyenlerin oranı %4.5'ten %13.6'ya yükseldi. Yabancı alıcılara yapılan satışlarda ise bir artış öngörülmezken, üyelerin yarısı satışların düşeceğini, diğer yarısı ise seviyelerin korunacağını tahmin ediyor. Ayrıca, üyelerin çoğunluğu kiraların önümüzdeki altı ay boyunca artacağını belirtiyor.