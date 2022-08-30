﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya

Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, Almanya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.



Sky Sports'un haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Tarafların anlaşma konusunda yakın oldukları ifade edildi.

Öte yandan Berisha'nın da, Augsburg ile sözlü bir anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.