“Bekleyin daha neler duyacaksınız?” demişti! Dilipak’tan Kıbrıs kasetleriyle ilgili dikkat çekici yorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
“Bekleyin daha neler duyacaksınız?” demişti! Dilipak’tan Kıbrıs kasetleriyle ilgili dikkat çekici yorum

KKTC’de yayın yapan Bugün Kıbrıs gazetesindeki Halil Falyalı yazı dizisiyle gündeme gelen “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video kaset” başlıklı habere ilişkin sıra dışı yorumlarıyla dikkat çeken gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan bir çarpıcı değerlendirme daha geldi.

Daha önce, “Kaset mevsimi açıldı… Daha neler duyacaksınız, bekleyin?” diyen Dilipak sosyal medya hesabından yine çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

“Siyasette kaset her zaman iş yapar” diyen Dilipak, “Kaset işi metastaz yaptı” başlıklı paylaşımında şunları yazdı:

YAVRU VATAN sıkıntıya girince ANA VATAN'ın da anasını ağlattılar. Derken ipin ucu bir anda MOSSAD ve CIA'ya ulaştı. Derken meğerse HOLLANDA'da işin içindeymiş. Orada da durmadı, ALMANYA, FRANSA, İTALYA, VATİKAN'a sıçradı. Eee İNGİLİZ MI6 boş durur mu, derken BEA'da işin içine girmesin mi? Bakalım bundan sonra işin ucu NEREYE, KİME ulaşacak. SİYASETTE KASET HER ZAMAN İŞ YAPAR.. İSTER MİSİNİZ İPİN UCU YERLİ VE MİLLİ MUHAFAZAKAR EPSTEİN'E ULAŞSIN..
Turp'un büyüğü mü demiştiniz. O Trump'un masasında, biraz acı.. Ananas'ın has'ı da geliyor.

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