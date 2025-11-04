Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği kura, yarın saat 10.30’da noter huzurunda yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuran 184 bin 791 ve kaydını yenileyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı dahil olacak.

HAC KURASINDA 15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR

Başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırlaması nedeniyle hac kurasında 15 yıldır katsayılı sistem kullanılıyor.Bu sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığı yıla göre hesaplanıyor. Örneğin, hac ön kaydını 11 yıl önce yapan bir adayın ismi, bekleme süresi olan 11’le çarpılarak 121 kez kuraya girecek. Daha önce hacca gitmiş kişilerin başvuruları kabul edilmediği için kuraya da katılmıyor.

Türkiye’den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül arasında başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bu kapsamda yarın Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılacak kura ile 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler kesinleşecek.

Türkiye’ye ek hac kotası verilip verilmeyeceği, 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde imzalanacak protokolle netlik kazanacak.