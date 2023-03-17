Bel ağrısına ağrı pili yöntemi nasıl yapılır

OMÜ Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, bel ağrılarının çok çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini açıkladı. Bu ağrıların medikal, fizik ve cerrahi tedavilerinin dışında çeşitli yöntemlerle de tedavi edilebildiğini belirten Özkan, ağrılarını klasik yöntemlerle kesemedikleri hastaların yaşam standartlarını ve hayata katılmasını artırabilmek için Algoloji Kliniğinde "ağrı pili" denilen yöntemi uygulayarak hastaların ağrılarını kesmeye çalıştıklarını söyledi.

İlaç, fizik ve cerrahi tedavi yöntemi cevap vermediğinde son olarak "ağrı pili' yöntemini hastalara uyguladıklarına işaret eden Prof. Özkan, "Bu pilin onayını sadece biz veremiyoruz, beyin cerrahisi, psikiyatri bölümlerinden de onay alarak bu uygulamayı yapabiliyorz hastalara." diye konuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurçaloğlu ise ağrı pili uygulamasını hastalara son basamak olarak uyguladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu yöntemde hastaların omur iliğine epidural alan dediğimiz bölgeye bir elektrot yerleştirmekteyiz ve bu elektrot vasıtasıyla hastanın omuriliğine sürekli elektrikli uyarılar verilmekte ve elektrotun alt seviyesinden bacaklarından, belinden, ayağından gelen hatta kolundan gelen ağrılı uyaranların beyne gitmesini adeta bir telsiz frekans karıştırıcısı gibi o frekansları karıştırarak ağrı uyaranlarının beyinde algılanmasını engelleyen bir yöntemdir."

Yöntemin zahmetli ve teknik bir yöntem olduğuna vurgu yapan Kurçaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulama sabır isteyen, teknik bilgi isteyen ve aynı zamanda pahalı bir yöntemdir. 2023 itibari ile yaklaşık 150 bin lira gibi bir maliyeti olan bir yöntemdir. Bu yüzden algoloji kliniği olarak iyi hasta seçmek zorundayız. Devletin parasını çarçur etmemek adına hasta seçimini çok iyi yapmamız lazım. Bu yöntemin bir avantajı da deneme periyodunun olması. Yani biz hastaya geçici pilini takıyoruz önce. Hastalar eğer fayda görürlerse birkaç hafta sonra kalıcı pilini yerleştiriyoruz."

Ağrı pili takılarak sağlığına kavuşan hastalardan Tülay Bakırcı, yıllardır ağrı çektiğini ve üç defa bel fıtığı ameliyatı belirterek şunları söyledi:

"Her ameliyatta bir öncekinden daha kötü oldum. 'Artık yapılacak bir şey kalmadı.' dedi doktorlar. Geceleri uyuyamıyordum ağrılardan, devamlı kramp giriyordu. Merdiven çıkamıyordum, kalitesiz bir hayatım vardı. 'Pil deneyelim' dedi doktorum. Sağ olsun faydasını gördüm, ağrılarım yüzde seksenin üzerinde geçti. Normal hayatıma döndüm, çok memnunum.”

AA