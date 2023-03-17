17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bel ağrısına ağrı pili yöntemi nasıl yapılır

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulanan "ağrı pili" ile bel ağrısı çeken hastalar sağlıklarına kavuşuyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:08
Takip Et

Bel ağrısına ağrı pili yöntemi

Bel ağrısına ağrı pili yöntemi nasıl yapılır
+
Aa
-

OMÜ Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, bel ağrılarının çok çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini açıkladı. Bu ağrıların medikal, fizik ve cerrahi tedavilerinin dışında çeşitli yöntemlerle de tedavi edilebildiğini belirten Özkan, ağrılarını klasik yöntemlerle kesemedikleri hastaların yaşam standartlarını ve hayata katılmasını artırabilmek için Algoloji Kliniğinde "ağrı pili" denilen yöntemi uygulayarak hastaların ağrılarını kesmeye çalıştıklarını söyledi.

 

İlaç, fizik ve cerrahi tedavi yöntemi cevap vermediğinde son olarak "ağrı pili' yöntemini hastalara uyguladıklarına işaret eden Prof. Özkan, "Bu pilin onayını sadece biz veremiyoruz, beyin cerrahisi, psikiyatri bölümlerinden de onay alarak bu uygulamayı yapabiliyorz hastalara." diye konuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurçaloğlu ise ağrı pili uygulamasını hastalara son basamak olarak uyguladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu yöntemde hastaların omur iliğine epidural alan dediğimiz bölgeye bir elektrot yerleştirmekteyiz ve bu elektrot vasıtasıyla hastanın omuriliğine sürekli elektrikli uyarılar verilmekte ve elektrotun alt seviyesinden bacaklarından, belinden, ayağından gelen hatta kolundan gelen ağrılı uyaranların beyne gitmesini adeta bir telsiz frekans karıştırıcısı gibi o frekansları karıştırarak ağrı uyaranlarının beyinde algılanmasını engelleyen bir yöntemdir."

Yöntemin zahmetli ve teknik bir yöntem olduğuna vurgu yapan Kurçaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulama sabır isteyen, teknik bilgi isteyen ve aynı zamanda pahalı bir yöntemdir. 2023 itibari ile yaklaşık 150 bin lira gibi bir maliyeti olan bir yöntemdir. Bu yüzden algoloji kliniği olarak iyi hasta seçmek zorundayız. Devletin parasını çarçur etmemek adına hasta seçimini çok iyi yapmamız lazım. Bu yöntemin bir avantajı da deneme periyodunun olması. Yani biz hastaya geçici pilini takıyoruz önce. Hastalar eğer fayda görürlerse birkaç hafta sonra kalıcı pilini yerleştiriyoruz."

Ağrı pili takılarak sağlığına kavuşan hastalardan Tülay Bakırcı, yıllardır ağrı çektiğini ve üç defa bel fıtığı ameliyatı belirterek şunları söyledi:

"Her ameliyatta bir öncekinden daha kötü oldum. 'Artık yapılacak bir şey kalmadı.' dedi doktorlar. Geceleri uyuyamıyordum ağrılardan, devamlı kramp giriyordu. Merdiven çıkamıyordum, kalitesiz bir hayatım vardı. 'Pil deneyelim' dedi doktorum. Sağ olsun faydasını gördüm, ağrılarım yüzde seksenin üzerinde geçti. Normal hayatıma döndüm, çok memnunum.”

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.