Bel ağrısına nokta atışı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Cenk Ermol, "Eklem noktalarına yaptığımız iğneyle enjeksiyon veya radyofrekans tedavisi yöntemiyle buralardaki ağrı duyu liflerini bloke edip, hastanın bel ağrısının ortadan kalkmasını sağlıyoruz. 15 dakika süren işlemin ardından hasta 45 dakika sonra evine gidebiliyor" dedi.

Ermol, toplumda sıklıkla birbirine karıştırılan bel ağrısı ve fıtık hakkında açıklamalarda bulundu. Bel omurgasının arasında disk denilen kıkırdak yapının dışarı doğru taşması sonucu bel fıtığı denilen tablonun ortaya çıktığını ile getiren Ermol, “ Bel fıtıkları erken dönemlerde hastalarda bel ağrısı olarak ortaya çıkar. Ama bunun dışında bel fıtığı olmayıp beldeki omurga kemik eklemlerinin birleşme noktasında ağrı duyu lifleri vardır. Bu eklemlerin zorlanmasına bağlı ağrı oluşur. Buna bağlı bel ağrısı ortaya çıkar. Bunun sonucu hastalar kronik bel ağrısı çekmeye başlarlar. Ama her bel ağrısı bel fıtığı, her bel fıtığı, bel ağrısı değildir” şeklinde konuştu.

Ağır kaldırma veya ani bir hareketle bel ağrısı yaşanabileceğine dikkat çeken Ermol, kısa ilaç tedavisi ve istirahatle bu ağrıyı geçirme noktasında da yanıt alınabileceğini bildirdi.

ENJEKSİYON VE RADYOFREKANS

İlaç ve istirahat tedavisine yanıtsız bel ağrılı hastalarda artık ameliyatsız tedavi yöntemleri sunabildiklerini dile getiren Ermol, “Hastaların işlem sonrası konforu ve sonuçlarının iyi olması açısından bir takım güncel tedavi seçenekleri var. Belden enjeksiyon yoluyla eklem noktalarına yapılan enjeksiyonlar var, bir de kısa sürede yapılabilen radyoferekans tedavisi var. Bunların her ikisi de daha çok bel ağrılarını tedavi etmeye yönelik yapılan işlemlerdir. İşlem lokal anesteziyle yapılıyor. Arkadaki eklem noktalarına yaptığımız iğneyle enjeksiyon veya radyofrekans tedavisi yöntemiyle buralardaki ağrı duyu liflerini bloke ederek, hastanın bel ağrısının ortadan kalmasını sağlıyoruz. İşlem 10 ile 15 dakika sürüyor. Hasta anestezi almıyor, 45 dakika sonrada hasta evine gidebiliyor. Günlük yaşamına aynen devam edebiliyor” dedi.

SONUÇ NE KADAR ETKİLİ

Cenk Ermol, hastanın sürekli ağızdan ağrı kesici veya kas gevşetici ilaç almasına gerek kalmadığını uzun etkili sonucu olan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Ortalama 40-60 yaş grubuna bu tedavileri daha çok uyguladıklarını belirten Ermol, aktif çalışma hayatı olan hastalar için de etkili bir tedavi olduğunu vurguladı.

BAZI HASTALARAAMELİYAT GEREKMİYOR

Bu iki tedavinin kimlere uygulanabileceği hakkında bilgiler paylaşan Ermol, “ Özellikle ameliyat gerektirmeyen hastaları bu iki tedaviyi yapıyoruz. Toplumda ameliyat gerektirmeyen bel ağrısı yakınması olan çok sayıda hasta olabiliyor. Bu tedavideki hedef kitle ameliyat gerektirmeyen kişiler, ameliyat gerektiriyorsa zaten bu iki tedaviyi yapamıyoruz” diye konuştu.

AMELİYAT FITIĞIN DURUMUNA GÖRE

Bel fıtıklarında ameliyat olması gerekecek durumlardan bahseden Ermol, “Daha çok bacağa vuran bir ağrı olabilir, fıtığın boyutları büyük olabilir, ciddi muayeneye bulguları olabilir. Bu durumda hastalara ameliyat önermek daha doğru olabilir” dedi.