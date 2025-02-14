Bel fıtığı olanlar dikkat!

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Zorlutuna, bel fıtığı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Zorlutuna, özellikle gençlerde iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında bel ağrısının geldiğini kaydeden Zorlutuna, lomber disk hernilerinin (bel fıtığı) bel ağrısının sebebi olduğunu ifade ederek, "45 yaş altındaki insanların hastalık nedeniyle çalışmadıkları günlerin yüzde 15'inden bel ağrısı sorumludur" diye konuştu.

Bu ağrıların başta bel ağrısı şeklinde geliştiğini söyleyen Zorlutuna, "Kişinin bel hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte olan bu ağrı, kendiliğinden ya da yatak istirahati ve ilaç tedavisi ile geçebilir. Bu ağrının sebebi ise sinirde sıkışmanın başlamasından dolayıdır. Ağrıya eşlik eden ikinci sıklıkta şikayet, bacakta ve ayakta uyuşma ve karıncalanmadır. Hastalara bu tedavi süresince kısa yatak istirahatini takiben önce pasif hareketler, daha sonra kademeli olarak egzersiz programları uygulanır. Ancak bu esnada ağır kaldırmaktan, eğilip bükülmek gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Zorlutuna: "Hastada tam bir motor kaybı, idrar ve gaita yapamama, kaçırma gibi bulgular mevcut ve ilk 24 saat içinde tespit edilmişse acil cerrahi girişim yapılmalıdır" diyen Zorlutuna, şu bilgileri verdi; "Bir de hastalarda ilerleyici güç kaybı varsa hastalar kesinlikle opere edilmelidir. Ayrıca, hastanın mesleği icabı kısa sürede ağrıdan kurtulup iş hayatına çabuk dönmek istemesi de cerrahi endikasyon kriterdir. Hasta ameliyattan 2 saat sonra yatak içinde mobilize olmakta, 6-8 saat sonra ayağa kalkıp oda ve koridorda yürüyebilmekte, ertesi gün de taburcu olmaktadır."