Mucize yöntemle hastaların sadece 1 saat içinde ağrılarından kurtularak taburcu olabildiği ve cerrahiye gerek kalmadığı bildirildi. Uluslararası uzmanlar da bu tür neştersiz girişimlerin gelecekteki rolüne dikkat çekti.

Dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bel fıtığı (lomber disk hernisi) tedavisinde çığır açan bir gelişme yaşandı.

Algolojik yöntem olarak bilinen ve cerrahi kesi gerektirmeyen minimal invaziv bir teknik, hastalara bıçak altına yatmadan hızlı bir iyileşme fırsatı sundu. Özellikle kronik ağrı yönetimi alanındaki başarılarıyla tanınan, "Yılın Cerrahı" gibi önemli uluslararası ödüllere sahip beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Roger Härtl (NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Tıp Merkezi, ABD), bu tür algolojik girişimlerin, doğru hasta seçimiyle fıtık tedavisinde büyük bir değişimi ifade etti.



AMELİYATSIZ GİRİŞİM: 1 SAATTE TABURCULUK MÜMKÜN OLDU

Algoloji birimi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu yöntemde, genellikle "Epidural Steroid Enjeksiyonu" veya "Perkütan Lazer Disk Nükleoplasti" gibi minimal invaziv teknikler uygulandı. Bu girişimlerde amaç, fıtıklaşan diskin sinir köküne yaptığı baskıdan kaynaklanan ödemi ve şiddetli ağrıyı gidermek oldu.

Uzmanlar, lokal anestezi altında yapılan bu işlemin sadece 10 ila 30 dakika arasında sürdüğünü ve hastanın, işlemden yaklaşık 1 saat sonra günlük hayatına dönmek üzere taburcu olabildiğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi'nde Ağrı Yönetimi ve Algoloji alanında çalışmalar yürüten Dr. Roger Chou (Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi, ABD) bu neştersiz tedavilerin potansiyelini vurguladı.

Dr. Chou, bu tür girişimlerin özellikle erken ve orta seviye fıtıklarda, hastaların büyük bir kısmında cerrahi ihtiyacını ortadan kaldırdığını ve uzun süreli ağrı kesici kullanımını azalttığını kaydetti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA ALGOLOJİK YÖNTEMLER

Algolojik yöntemler, yalnızca ödüllü cerrahların kişisel başarılarıyla değil, aynı zamanda uluslararası bilimsel çalışmalarla da desteklendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'daki omurga merkezlerinde yürütülen geniş kapsamlı araştırmalar, bu minimal invaziv tekniklerin bel fıtığı ağrısının giderilmesinde geleneksel ilaç tedavilerine göre çok daha hızlı ve kalıcı sonuçlar sağladığını gösterdi.

Spine Journal'da yayımlanan bir bilimsel makalede, algolojik tedavilerin (özellikle disk küçültme ve sinir üzerindeki baskıyı azaltma amaçlı tekniklerin), cerrahiye uygun olmayan veya cerrahi istemeyen hastalarda güvenilir bir alternatif oluşturduğu belirtildi.

ABD'nin en saygın kurumlarından biri olan Mayo Clinic’teki uzmanlar da yayımladıkları kılavuzlarda, bel fıtığı tedavisinde ilk yaklaşımın ilaç ve fizik tedavi ile birlikte "Kortizon Enjeksiyonları" (algolojik bir girişim) olması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, cerrahi kararın ancak konservatif tedavilerin başarısız olması durumunda alınması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, bu algolojik girişimlerin başarısının, fıtığın seviyesi ve sinire yaptığı baskının şiddeti gibi faktörlere bağlı olduğunu ekledi. Her ne kadar ameliyatsız tedavi hızla popülerlik kazansa da, uzmanlar fıtık hastalarının doğru tanı ve tedavi planı için mutlaka bir omurga uzmanına başvurması gerektiğini yineledi.