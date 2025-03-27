Bel fıtığına ameliyatsız veda gerçek mi, hayal mi? İşte uzman görüşleri...

Peki, iğneyle patlayan bel fıtığı tedavisi gerçekten mümkün mü? Uluslararası uzmanlar ve son veriler bu soruya ışık tuttu.

BİLİMSEL BULGULAR NE GÖSTERİYOR?

Amerikan Nöroloji Akademisi’nden Dr. Steven Cohen, bel fıtığı tedavisinde epidural steroid enjeksiyonlarının ve ozon terapisinin giderek popülerleştiğini belirtti.

Spine Journal’da 2023’te yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Cohen, “Epidural enjeksiyonlar, fıtığın neden olduğu sinir köklerindeki iltihabı azaltarak ağrıyı %70’e varan oranda hafifletebiliyor” dedi.

Araştırma, 500 hasta üzerinde yapılan 12 aylık bir takipte, bu yöntemin cerrahi gereksinimini %40 azalttığını gösterdi.

Ozon terapisi ise oksijenle fıtık dokusunu küçültmeyi hedefleyen bir başka yenilikçi yaklaşım olarak dikkat çekti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden ortopedi uzmanı Dr. Andrew Price, bu tekniklerin avantajlarını vurguladı.

British Medical Journal’da 2024’te yayımlanan bir makalede, Price, “Ameliyatsız iğne teknikleri, hastaların iyileşme süresini kısaltıyor ve komplikasyon riskini düşürüyor. Özellikle erken evre fıtıklarda etkinlikleri yüksek” dedi.

Ancak Price, her hastanın bu yöntemden aynı sonucu alamayacağı konusunda uyarıyor:

“Fıtığın boyutu ve sinir sıkışmasının derecesi, başarının anahtarı.”

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE HASTA DENEYİMLERİ

Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nden ağrı yönetimi uzmanı Dr. Markus Schneider, iğne tekniklerinin cerrahiye alternatif olarak giderek daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

Schneider, “Ozon enjeksiyonu, fıtık dokusunu küçülterek baskıyı azaltıyor. Hastaların %60’ı altı ay içinde belirgin rahatlama bildiriyor” dedi.

Pain Medicine dergisindeki 2022 tarihli bir çalışma, bu yöntemin özellikle 40-60 yaş arası hastalarda etkili olduğunu kanıtladı.

İstanbul’da bir klinikte ozon terapisi uygulanan 45 yaşındaki bir hasta, “Yıllardır çektiğim bel ağrısından 3 seansta kurtuldum. Ameliyat korkusu olmadan bu kadar hızlı iyileşmek inanılmaz” dedi.

Ancak uzmanlar, bu tekniklerin herkes için mucizevi bir çözüm olmadığını vurguladı.

Dr. Cohen, “İleri evre fıtıklarda veya sinir hasarı varsa, cerrahi hala en iyi seçenek olabilir” uyarısında bulundu.

RİSKLER VE SINIRLAR

Her ne kadar ameliyatsız iğne teknikleri umut vaat etse de, riskler de göz ardı edilmiyor.

Dr. Price, “Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon veya geçici uyuşma gibi yan etkiler nadir de olsa görülebiliyor” dedi.

Ayrıca, The Lancet’ta 2023’te yayımlanan bir analiz, bu yöntemlerin uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak anlaşılmadığını ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dr. Schneider ise hasta seçiminin kritik olduğunu ekledi:

“Doğru tanı ve uygun hasta profili olmadan başarı şansı düşer.”

GELECEKTEKİ UMUTLAR

Uzmanlar, teknolojinin ilerlemesiyle iğne tekniklerinin daha da gelişeceğini öngördü.

Dr. Cohen, “Lazer destekli enjeksiyonlar ve biyolojik ajanlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Bel fıtığı tedavisinde devrim niteliğinde yenilikler kapıda” dedi.

Bel fıtığıyla mücadele edenler için ameliyatsız iğne teknikleri, bilimsel destekle güçlenen bir seçenek olarak öne çıktı.

Uzmanlar, bu yöntemlerin başarısının doğru uygulama ve hasta değerlendirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Ağrıdan kurtulmanın anahtarı, belki de bir iğnenin ucunda yattı.