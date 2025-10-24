Toplumda yaygın görülen sağlık sorunlarının başında gelen bel fıtığı (lomber disk hernisi) vakalarında, hastalığın başlangıç aşamasında yapılan doğru teşhis ve uygulanan uygun tedavi protokollerinin hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde yükselttiği bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Hastalığın ilerlemesini önlemede ve kalıcı hasarı engellemede zamanlamanın kritik olduğu vurgulandı.

ERKEN DÖNEM CERRAHİ TEDAVİ HIZLA İYİLEŞME SAĞLADI

Yapılan araştırmalar, özellikle konservatif (ameliyatsız) tedavilere yanıt vermeyen ve şikayetleri süren hastalar için erken dönemde gerçekleştirilen cerrahi girişimin faydasını ortaya koydu.

Örneğin, Journal of the American Medical Association (JAMA) tarafından yayımlanan kapsamlı bir çalışmanın bulguları, bel fıtığı nedeniyle dört aydan uzun süredir siyatik şikayeti olan hastalarda mikrodiskektomi işleminin cerrahi dışı tedavilere kıyasla altı aylık takipte daha hızlı ve belirgin ağrı azalması sağladığını bildirdi.

Mayo Clinic'ten Nöroşirürji Uzmanı Dr. Michael J. Smith, konuya dair görüşlerini dile getirdi.

Dr. Smith, "Hastaların büyük çoğunluğu dinlenme, ilaç ve fizik tedavi ile düzelme gösterdi, ancak nörolojik kayıp (kuvvet veya his kaybı) veya uzun süreli şiddetli ağrısı olan vakalarda zaman yitirmemek gerekti. Erken ve doğru endikasyonla yapılan cerrahi, hastanın normal yaşantısına geri dönüşünü hızlandırdı ve kronikleşme riskini düşürdü" ifadesini kullandı.

TEŞHİS İÇİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRI) ÖN PLANA ÇIKTI

Erken teşhiste görüntüleme yöntemlerinin önemi de uluslararası uzmanlarca sıklıkla vurgulandı. Nöroradyoloji alanında otorite kabul edilen isimlerden Prof. Dr. Elizabeth Chen (Harvard Tıp Fakültesi), bel fıtığı tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) yönteminin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Chen, "Radyografik incelemeler (röntgen) kemik yapıdaki sorunları gösterdi, ancak sinir köklerinin ve diskin durumunu en net şekilde ortaya koyan yöntem MRI oldu. Erken ve doğru tanı için klinik bulguları destekleyen yüksek çözünürlüklü MRI, tedavi planlamasının temel taşıydı" şeklinde konuştu.

CERRAHİ TEDAVİDE ZAMANLAMA BELİRLEYİCİ OLDU

The Spine Journal'da yayımlanan randomize kontrollü bir çalışma, semptomların başlamasından sonraki ilk altı ay içinde gerçekleştirilen bel fıtığı ameliyatının, altı aydan sonra yapılan ameliyatlara göre hastanın ağrı şiddetinde ve günlük aktivitelerdeki kısıtlılığında daha iyi bir azalma sağladığını gösterdi. Araştırmacılar, cerrahi kararı verilen hastalarda erken müdahalenin, kök sinir üzerindeki baskıyı hızla kaldırarak uzun vadeli olumlu sonuçları desteklediğini kaydetti.

Bilimsel veriler ışığında, bel fıtığı şüphesi taşıyan veya bacaklara yayılan inatçı ağrı yaşayan bireylerin, teşhis ve tedavi seçenekleri için alanında uzman bir hekime başvurmasının, hem ağrının kontrol altına alınmasında hem de uzun süreli yaşam konforunun sağlanmasında kilit rol oynadığı bir kez daha gözler önüne serildi.