Bel fıtığının sessiz çözümü! Uzmanlar anlatıyor

Bel fıtığı, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, yanlış duruş ve ağır kaldırma gibi faktörlerle giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde her yıl milyonlarca insan bel ağrısı şikayetiyle doktora başvuruyor ve bu vakaların önemli bir kısmını bel fıtığı oluşturdu. Ancak uzmanlar, her bel fıtığı vakasının ameliyat gerektirmediğini, doğru tedavi yöntemleriyle hastaların çoğunun cerrahiye ihtiyaç duymadan iyileşebileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken teşhis, fizyoterapi ve yaşam tarzı değişikliklerinin bel fıtığı tedavisinde kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: AMELİYATSIZ TEDAVİNİN GÜCÜ

Bel fıtığı, omurgadaki disklerin iç kısmının (nucleus pulposus) dış katmanında (annulus fibrosus) oluşan bir yırtıktan dışarı taşmasıyla meydana geldi. Bu durum, sinir köklerine baskı yaparak ağrı, uyuşma ve bazen güç kaybına neden olabiliyor. The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, bel fıtığı vakalarının yüzde 90’ının konservatif (ameliyatsız) tedavilerle iyileştiğini gösterdi.

Omurga cerrahı Dr. Wai Weng Yoon, “Çoğu hasta, 6-8 haftalık fizyoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle belirgin bir iyileşme gösteriyor. Ameliyat, yalnızca ciddi nörolojik kayıplar veya konservatif tedavilere yanıt vermeyen durumlarda düşünülmeli” dedi.

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy’de yayımlanan bir başka çalışma, kişiselleştirilmiş fizyoterapi programlarının bel fıtığı semptomlarını yüzde 70 oranında azalttığını ortaya koydu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten fizyoterapist Dr. Karen Newcomer, “Fiziksel terapi, omurganın stabilitesini artırarak sinir üzerindeki baskıyı azaltıyor. Hastaların çoğunda, doğru egzersizlerle cerrahi müdahaleye gerek kalmıyor” dedi.

Araştırma, özellikle core (merkez) kaslarını güçlendiren egzersizlerin ve düşük etkili aktivitelerin (yürüme, yüzme) iyileşmeyi hızlandırdığını gösterdi.

Ameliyatın gerekli olduğu durumlar ise oldukça sınırlı. EFORT Open Reviews dergisinde yayımlanan bir inceleme, bel fıtığında ameliyatın yalnızca kauda ekina sendromu (idrar ve dışkı kontrol kaybı), ilerleyici nörolojik kayıplar veya 6-12 haftalık konservatif tedaviye yanıt vermeyen şiddetli ağrı durumlarında endike olduğunu belirtti.

Çalışma, mikrodiscektomi gibi minimal invaziv cerrahi tekniklerin, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az doku hasarı ve daha hızlı iyileşme sağladığını da vurguladı.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: KONSERVATİF TEDAVİYE ÖNCELİK

Uluslararası uzmanlar, bel fıtığı tedavisinde konservatif yaklaşımların öncelikli olduğunu savundu.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Michael Schaefer, “Bel fıtığı hastalarının yüzde= sadece küçük bir yüzdesi cerrahi müdahale gerektiriyor. Çoğu hasta, anti-inflamatuar ilaçlar, kortizon enjeksiyonları ve fizyoterapiyle semptomlarından kurtuluyor. Ameliyat, yalnızca konservatif tedaviler başarısız olduğunda veya ciddi nörolojik belirtiler varsa düşünülmeli” dedi.

Dr. Schaefer, hastaların erken dönemde bir uzmana başvurmasının, komplikasyon riskini azalttığını ekledi.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden fizyoterapi uzmanı Dr. Eva Skillgate, bel fıtığı tedavisinde hareketin önemine dikkat çekerek, “Hareketsizlik, iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Hafif yürüyüş, yüzme veya yoga gibi düşük etkili aktiviteler, kan akışını artırarak inflamasyonu azaltır ve iyileşmeyi destekler” dedi.

Physical Therapy dergisinde yayımlanan bir çalışması, düzenli egzersizin bel fıtığı semptomlarını yüzde 50’ye varan oranda azalttığını gösterdi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden nörolog Dr. Tissa Wijeratne, bel fıtığında yanlış tedavilerin durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulunarak, “Bilinçsizce yapılan masaj veya manipülasyon teknikleri, fıtığı ağırlaştırabilir. Her hasta için bireyselleştirilmiş bir tedavi planı şart” dedi.

Wijeratne, özellikle kauda ekina sendromu gibi acil durumların erken tanısının hayati olduğunu vurguladı.

BEL FITIĞIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, bel fıtığı semptomlarını hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için şu adımları önerdi:

Fizyoterapiye Başvurun: Uzman bir fizyoterapist eşliğinde core kaslarını güçlendiren egzersizler yapın.

Hareket Edin: Yürüme, yüzme veya yoga gibi düşük etkili aktivitelerle omurganızı destekleyin.

Doğru Duruş ve Kaldırma Tekniklerini Öğrenin: Ağır yükleri kaldırırken dizlerinizi bükün ve sırtınızı düz tutun.

Ağrı Yönetimi için İlaç Kullanın: İbuprofen gibi anti-inflamatuar ilaçlar veya doktor önerisiyle kortizon enjeksiyonları deneyin.

Kilo Kontrolü Sağlayın: Fazla kilo, omurgaya ek yük bindirerek fıtığı kötüleştirebilir.

Erken Müdahale Edin: Şiddetli ağrı, uyuşma veya güç kaybı gibi belirtiler varsa, bir ortopedi veya nöroloji uzmanına başvurun.

BEL FITIĞIYLA AMELİYATSIZ YAŞAMAK MÜMKÜN

Bel fıtığı, doğru yaklaşımla yönetilebilir bir sağlık sorunu. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, ameliyatın yalnızca istisnai durumlarda gerekli olduğunu gösterdi.

Fizyoterapi, yaşam tarzı değişiklikleri ve erken müdahale, hastaların çoğunun ağrısız bir yaşama geri dönmesini sağladı.