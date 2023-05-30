Bel neden ağırır

BEL AĞRISI NEDENLERİ

Uzun yol sürücüleri, masa başı çalışanları, titreşimli toprak burgu makinesi kullananlar ve aşırı yük kaldırma gibi işlere sahip olanlar da bel ağrısı problemi ile sıklıkla karşılaşabilir.

Aşırı sert ya da aşırı yumuşak yataklar bel boşluğu yaratır ve bel ağrıları meydana gelir.

Ayrıca kaza, düşme ve zorlama nedeniyle gelişen bel kayması da sinirleri üzerinde gerilme ya da baskı yaparak bel ağrılarına neden olabilir.

Omurgaya sıçrayan kanser, kireçlenme, kemik erimesi, brusella ve tüberküloz gibi hastalıklar ile karaciğer, böbrek ve mide gibi organlardaki hastalıklar da bel ağrısına neden olabilir.

Bunlara ek olarak doğumsal anomaliler, omurga kırıkları, bel fıtığı, bel zorlanmaları ve duruş bozuklukları ve başarısız bel ameliyatları sonrasında da yaygın olarak bel ağrısı gözlenir.

Bu ağrının en sık rastlanan nedenlerinden biri de stres nedeniyle kasılan bel kaslarıdır. Fiziksel aktivite yetersizliği ve hareketsiz yaşam da bel bölgesinde bulunan kas ve eklemlerin esnekliklerinin kaybolmasına ve bel ağrılarına neden olur.

NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?



Bazen bel ağrıları ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabilir.

bilgisayarlı tomografi gibi yöntemler kullanarak sorunun kaynağını araştırır.

Bel ağrısı tedavisi, ağrının şiddetine, kişinin yaşına ve altta herhangi bir hastalık yatıp yatmadığına göre belirlenir.

Bel ağrısının kaynağının ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne gidilmelidir.

Bel ağrısı doktorları gerekli gördüğü takdirde röntgen, manyetik rezonans ve

Bel ağrısı nasıl geçer?

Bunlara ek olarak ağrı bantları, bel egzersizleri, masaj ve lokal enjeksiyonlar da bel ağrının geçmesinde etkili yöntemlerdir.



Eğer sorun bel fıtığı, dar kanal hastalıkları ya da bel kayması gibi hastalıklar ise ameliyat gerekebilir.

Bel fıtığı ameliyatları endoskopik, mikrodiskektomi ve açık diskektomi olmak üzere üç eşittir.

Akut bel ağrılarında kas gevşetici ilaçlar ve basit ağrı kesiciler kullanılabilir.

HAMİLELİKLE İLGİSİ

Gebeler bel ağrısı için doktor kontrolünde ağrıyı azaltmak amacıyla jeller kullanabilir.

Geçmeyen ve aşırı derecede rahatsız eden bel ağrılarında mutlaka fizik tedavi uzmanına gidilmeli ve gerekli görülen tedavi uygulanmalıdır.

Eğer bel ağrısına karında sertleşme ve baskı hissi eşlik ediyorsa vakit geçirmeden uzman bir doktora gidilmesinde fayda vardır.

Gebelik döneminde alınan kilolar nedeniyle vücudun ağırlık merkezi değişir ve omurgaya baskı artar.

Bu nedenle bu dönemde kilo alımına dikkat edilmesi ve önerilenden fazla kilo alınmaması önemlidir.

Hamilelikte yaşanan bel ağrılarını önlemek için bu süreçte pilates, yüzme ve yürüyüş gibi egzersizlerle bel kasları güçlendirilebilir.

Ayrıca bu dönemde alçak topuklu ayakkabılar tercih edilmeli ve bele destek sağlamak amacıyla otururken ya da yatarken bel bölgesi yastıkla desteklenmelidir.