Bel ve boyun fıtığına iyi gelen egzersizler neler? Uzmanlar ve bilim açıklıyor...

Bel ve boyun fıtığı, günümüzde yaygın olarak karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde insanların yaklaşık %80’i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısı çekti.

Bel ve boyun fıtığı, omurlar arasında yer alan disklerin dışarı doğru kayması ile oluşur ve bu durum sinirlerin sıkışmasına neden olabilir.

Uzmanlar, bel ve boyun fıtığı olan bireyler için egzersizlerin önemine dikkat çekti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zeynep Yılmaz, "Egzersizler, ağrıyı azaltabilir, omurgayı destekleyen kasları güçlendirebilir ve fıtığın ilerlemesini önleyebilir" açıklamasında bulundu.

Ortopedi Uzmanı Dr. Selçuk Kara, "Fıtık, genellikle yaşlanma, travma, aşırı kilo ve yanlış duruş gibi faktörlerle ilişkilidir" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Demir, bel ve boyun fıtığı tedavisinde egzersizin rolünü şöyle açıkladı:

"Egzersizler, omurganın esnekliğini artırarak ve kasları güçlendirerek fıtık semptomlarını hafifletir. Ancak, her hastanın durumu farklı olduğundan, egzersiz programı kişiye özel olmalıdır"

Bilimsel araştırmalar da bu görüşü destekledi 2018 yılında yapılan bir çalışmada, düzenli egzersizin bel fıtığı semptomlarını %30 oranında azalttığı bulundu. Aynı şekilde, boyun fıtığı olan hastalarda da egzersizlerin ağrıyı ve hareket kısıtlılığını önemli ölçüde azalttığı gösterildi.

BEL FITIĞINA İYİ GELEN EGZERSİZLER

Pelvik Kaldırma (Pelvic Tilt): Sırtüstü yatın, dizleriniz bükülü olsun ve ayaklarınızı yere düzgün bir şekilde yerleştirin. Pelvik bölgenizi yukarı kaldırarak belinizi yere sıkıca bastırın ve ardından gevşetin. Bu hareketi 10-15 tekrar yapın.

Kedi-Köpek Pozisyonu (Cat-Cow Pose): Dört ayak üzerine çökün. Nefes alırken sırtınızı yukarı kaldırın (kedi pozisyonu), nefes verirken ise sırtınızı aşağı doğru kambur yapın (köpek pozisyonu). Bu hareketi sırtınızı yavaşça esnetmek için tekrarlamanız önerildi.

Köprü Pozisyonu (Bridge Pose): Sırtüstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı kalçanıza yakın bir şekilde yerleştirmeniz önerildi. Kalçanızı yukarı kaldırarak vücudunuzla bir köprü oluşturun. Bu pozisyonda birkaç saniye kalmanız ve ardından yavaşça indirmeniz tavsiye edildi.

BOYUN FITIĞINA İYİ GELEN EGZERSİZLER

Boyun Germe (Neck Stretch): Dik oturun veya ayakta durun. Başınızı yavaşça sağa ve sola doğru eğerek boyun kaslarınızı esnetmeniz tavsiye edildi. Her iki tarafta 15-20 saniye bekleyin.

Omuz Çevirme (Shoulder Roll): Omuzlarınızı yukarı, arkaya ve aşağı doğru çevirerek dairesel hareketler yapın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

Çene Tuck (Chin Tuck): Dik oturun, çenenizi yavaşça göğsünüze doğru çekin ve birkaç saniye bu pozisyonda kalın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

Bel ve boyun fıtığına iyi gelen egzersizler, düzenli olarak yapıldığında ağrıyı hafifletir ve hareket kabiliyetini artırır. Ancak, egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmak önemli.

Dr. Demir, "Egzersizler, doğru yapıldığında bel ve boyun fıtığı tedavisinde çok etkilidir. Ancak, yanlış yapılan egzersizler durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, egzersiz programı mutlaka bir uzman tarafından belirlenmelidir" dedi.