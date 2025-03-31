Bel ve boyun fıtığında ameliyatsız devrim! İşin uzmanları anlatıyor

Enjeksiyonlar, ozon terapisi, lazer uygulamaları ve radyofrekans gibi teknolojiler, fıtık tedavisinde devrim niteliğinde bir dönüşüm vaat etti. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, bu yöntemlerin etkinliğini desteklerken, hastalar için umut verici bir alternatif sunduğunu vurguladı.

BİLİM DÜNYASINDAN ONAY

Geleneksel olarak bel ve boyun fıtığı tedavisinde cerrahi yöntemler son çare olarak görülse de, yeni nesil teknolojiler bu algıyı değiştiriyor.

2022’de Spine Journal dergisinde yayımlanan bir çalışma, ozon tedavisinin disk herniasyonunda iltihabı azalttığını ve ağrı üzerinde belirgin bir iyileşme sağladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ozon gazının enjeksiyonu, fıtık bölgesindeki baskıyı hafifleterek hastaların %70’inde cerrahiye ihtiyaç duymadan iyileşme sağladı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. David Miller, “Lazer ve radyofrekans gibi minimal invaziv yöntemler, fıtık dokusunu hedef alarak sinir üzerindeki baskıyı azaltıyor. Bu, hem iyileşme süresini kısaltıyor hem de komplikasyon riskini düşürüyor” dedi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Andrew McCaskie ise, “Epidural steroid enjeksiyonlar, yıllardır ağrıyı kontrol altına almada etkili. Ancak yeni teknolojilerle birleştirildiğinde, uzun vadeli sonuçlar daha da umut verici hale geliyor” yorumunda bulundu.

HANGİ YÖNTEMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Uzmanlar, bel ve boyun fıtığına yönelik cerrahisiz tedavileri şu şekilde sıraladı:

Enjeksiyon Tedavileri: Steroid veya anestezik maddelerle sinir çevresindeki iltihabı azaltıyor.

Ozon Terapisi: Oksijen ve ozon karışımıyla fıtık bölgesindeki ödemi çözerek ağrıyı hafifletiyor.

Lazer Uygulamaları: Düşük yoğunluklu lazerle disk içindeki basıncı düşürüyor ve doku yenilenmesini teşvik ediyor.

Radyofrekans Ablasyon: Radyo dalgalarıyla sinir uçlarını hedef alarak kronik ağrıyı dindiriyor.

2023’te Pain Medicine dergisinde yayımlanan bir inceleme, radyofrekans ablasyonun, bel fıtığı kaynaklı kronik ağrı vakalarında %60’a varan başarı oranı sunduğunu gösterdi.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Türkiye’den Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, “Bu yöntemler, hastanın durumuna göre özelleştirilerek uygulandı. Cerrahi, artık sadece ciddi sinir hasarı veya hareket kaybı gibi durumlarda düşünülüyor” dedi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Steven Cohen ise, “Hastaların çoğu, bu tedavilerle 6-12 hafta içinde normal hayatlarına dönebiliyor. Ancak erken teşhis ve doğru yöntem seçimi kritik” uyarısında bulundu.

HASTALAR İÇİN YENİ BİR UMUT

Bel ve boyun fıtığı, genellikle uzun süreli oturma, yanlış duruş veya ani hareketler sonucu ortaya çıktı.

Geleneksel cerrahi yöntemler, iyileşme sürecinin uzaması ve enfeksiyon riski nedeniyle hastaları korkutabiliyordu.

Yeni nesil tedaviler ise bu endişeleri ortadan kaldırarak daha hızlı ve güvenli bir iyileşme sundu.

Dr. Miller, “Ameliyat korkusu yaşayan hastalar için bu yöntemler bir naber spotu gibi: Kısa, etkili ve hayat değiştirici” diyerek teknolojinin potansiyeline dikkat çekti.

FITIKTA AMELİYATSIZ DÖNEM

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bel ve boyun fıtığı tedavisinde cerrahisiz yöntemlerin giderek daha fazla tercih edildiğini gösterdi.

Ozon terapisiyle iltihabı azaltmaktan, lazerle disk basıncını düşürmeye kadar uzanan bu yenilikler, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.