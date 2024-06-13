Belanı bulmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Belanı bulmak deyimi ne anlama geliyor?

Belanı bulmak deyimi ne anlama gelir? Belanı bulmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Belanı bulmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin kendi eylemlerinin sonucunda kendisini tehlikeli veya sorunlu bir durumun içinde bulması ve genellikle bu durumun doğal bir sonucu olarak hak ettiği cezayı alması anlamında kullanılır.

Kişinin kendi düşüncesiz veya kötü niyetli davranışlarının sonucunda karşılaştığı olumsuz durumu ifade eder. Kişi, bilinçsizce veya kötü niyetle yaptığı hareketlerin yol açabileceği tehlikeleri göz ardı eder veya umursamaz. Ancak sonunda, bu eylemlerin doğal bir sonucu olarak beklenmedik ve istenmeyen bir durumla karşılaşır.

BELANI BULMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Benimle dalga geçerken belasını buldu, bir anda yere kapaklandı."

Son Haberler
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı Spor
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali Magazin
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi Kültür Sanat
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı Gündem
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi Spor
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi