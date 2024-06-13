Belanı bulmak deyimi ne anlama geliyor?

Belanı bulmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin kendi eylemlerinin sonucunda kendisini tehlikeli veya sorunlu bir durumun içinde bulması ve genellikle bu durumun doğal bir sonucu olarak hak ettiği cezayı alması anlamında kullanılır.

Kişinin kendi düşüncesiz veya kötü niyetli davranışlarının sonucunda karşılaştığı olumsuz durumu ifade eder. Kişi, bilinçsizce veya kötü niyetle yaptığı hareketlerin yol açabileceği tehlikeleri göz ardı eder veya umursamaz. Ancak sonunda, bu eylemlerin doğal bir sonucu olarak beklenmedik ve istenmeyen bir durumla karşılaşır.

BELANI BULMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Benimle dalga geçerken belasını buldu, bir anda yere kapaklandı."