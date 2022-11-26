Belarus Dışişleri Bakanı Makey hayatını kaybetti

Belta haber ajansına göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu.

2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu. (AA)