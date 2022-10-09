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Belarus Ukrayna’ya nota verdi

Ukrayna’nın Belarus’a saldıracağı iddiaları üzerine Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim'i bakanlık konutuna çağırarak diplomatik nota verdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 17:06
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Belarus Ukrayna’ya nota verdi

Belarus Ukrayna’ya nota verdi
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun geçtiğimiz günlerde güvenlik konularında hükümet ve savunma bakanlığı temsilcileriyle toplantı yaptığı esnada Ukrayna'nın Belarus'a saldıracağı yönünde istihbarat aldıklarını açıklamasının ardından Ukrayna sınırına 15 bin asker gönderildi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Lukaşenko'nun açıklamalarının ardından Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim'i bakanlık konutuna çağırdı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükelçi Kizim'e diplomatik nota verildiği aktarılarak, "8 Ekim akşamı, Ukrayna'nın Minsk Büyülekçisi İgor Kizim, diplomatik nota verilmesi doğrultusunda Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı" denildi. Bu açıklamanın ardından Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota verildiğini doğrulayarak “Kendisi, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak ilgili nota verildi” ifadelerini kullanıldı.

Eylül ayı sonlarında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Belarus'tan, Ukrayna topraklarına askeri birliklerin gönderilmesi durumunda hiç beklemedikleri bir cevap alacaklarını söylemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları karşısında Belarus, Rusya'nın operasyonlarını destekledikleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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