Belarus'ta enflasyon yükseliş seyrine devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Belarus'ta enflasyon yükseliş seyrine devam ediyor

Belarus'ta yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025'te üst üste dördüncü ayında da artarak yüzde 7,1'e ulaştı ve bu oran, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Belarus Ulusal İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, nisan ayında yüzde 6,5 olan yıllık enflasyon, özellikle gıda ve hizmet sektörlerindeki fiyat artışlarıyla yükseldi. Gıda fiyatları nisan ayındaki yüzde 8,3'lük artışa karşın mayıs ayında yüzde 9,6 oranında zamlandı. Hizmet sektöründeki artış ise yüzde 7'den yüzde 7,2'ye çıktı. Öte yandan, gıda dışı ürünlerin maliyeti sabit kalarak yıllık yüzde 3,6'lık büyümesini korudu.

Nisan ayında yüzde 1 olan tüketici fiyat endeksi artışı ise mayıs ayında yüzde 0,7'ye geriledi. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin ve bölgesel dinamiklerin Belarus'taki enflasyon oranları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Enflasyonun, önümüzdeki dönemde de dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir gösterge olmaya devam edeceği öngörülüyor.

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