Belayı yanında taşıyor! Fren yerine gaza basınca eve daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belayı yanında taşıyor! Fren yerine gaza basınca eve daldı

Erzurum'da talihsizliğin peşinden ayrılmadığı Onur Çolak yine bir belayla karşılaştı. Fren yerine gaza basınca binanın giriş katındaki eve daldı. Kazada can kaybı yaşanmadı fakat ev ciddi hasar aldı. Ev sahibinin daha önce de evi heyelan nedeniyle yıkılmıştı.

Geçtiğimiz yıl heyelan nedeniyle evi yıkılan ve taşınmak zorunda kalan Onur Çolak, yeni evinde de talihsizlikten kaçamadı. Bu kez yatak odasına bir otomobil girdi.

Olay, dün gece saat 22.30 sularında Uzundere ilçesinde meydana geldi. Apartmanın otoparkına aracını park etmek isteyen bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünü kaybederek Onur Çolak'ın yatak odasına daldı.

Büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri, panikle yatak odasına koştu. Kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen Çolak ve ailesi, kısa bir süre sonra sürücüyü araçtan çıkardı.

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Çarpmanın etkisiyle pencere çerçevesi yerinden koparak yatağa fırladı. Neyse ki o sırada yatakta kimse yoktu. Kazada yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.

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Yaşadığı ikinci büyük şoku atlatmaya çalışan Onur Çolak, "Geçen yıl heyelan yıktı, şimdi ise araba" diyerek yaşadığı talihsizliği dile getirdi.

Belayı yanında taşıyor! Fren yerine gaza basınca eve daldı

Belayı yanında taşıyor! Fren yerine gaza basınca eve daldı

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