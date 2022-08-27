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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut Kaymakamı hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye iştiraki Belbeton’un fabrika alanını mahkeme kararlarına rağmen tahliye işlemini yapmayarak belediyeye teslim etmeyen eski Etimesgut Kaymakamı ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:10
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 06:49
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Belbeton fabrika alanı yargı kararlarına rağmen ABB’ye teslim edilmiyor. Etimesgut Kaymakamı hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut Kaymakamı hakkında suç duyurusu
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Özelleştirilmeden önce milyonluk yatırımlar yapılan ve özelleştirme sürecinde değeri düşük gösterilen Belbeton, şimdi de fabrika alanı ile gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait Belbeton fabrika alanının 2021 yılında tahliyesini ve teslimini istedi. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Etimesgut Kaymakamlığı bu talebe Belbeton A.Ş. kiracılık sıfatının tespiti davası açıldığı, bu nedenle uyuşmazlığın yargıya intikal ettiği ve dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılamayacağı hususu gerekçesiyle reddetti. Belbeton A.Ş’nin tahliye işleminin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. Etimesgut Kaymakamlığı, 4 Kasım 2021 tarihli yazısında, “Her ne kadar ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş olsa da Belbeton A.Ş. tarafından red kararına karşı itirazda bulunulmuş olması” ifadelerini kullanarak, dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılmayacağını belediyeye bildirdi.

KAMU ZARARI ARTIYOR

Etimesgut Kaymakamlığı’nın hukuki süreçlere aykırı keyfi işlemine ve kamu zararının artmasına karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 Ocak 2022 ve 21 Şubat 2022 tarihlerinde resmi yazılarla mevcut durumda tahliye işlemini engelleyecek herhangi bir ihtiyati tedbir ya da yürütmenin durdurulması kararı bulunmadığını tekrar Etimesgut Kaymakamlığı'na bildirdi. Yazılarda tedbirin reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna başvurulması hususunun tahliyeyi engellemeyeceğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunularak altı çizildi. Yazılara Kaymakamlık hiçbir cevap vermedi.

ABB ısrarını sürdürerek 12 Nisan 2022 tarihinde de yazı yazdı ancak Kaymakamlık, Belbeton A.Ş. tarafından tahliye işleminin iptali talebiyle İdare Mahkemesinde dava açıldığı gerekçesiyle hukuki tüm uygulamaların aksi yönünde bir kararla tahliye işlemini yine gerçekleştirmedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez 24 Haziran 2022 ve 19 Temmuz 2022 tarihlerinde yazdığı yazılarla mahkemenin Belbeton A.Ş. hakkında kiracılık sıfatının tespiti davasının reddine karar verdiğini bildirdi. Belediye Kaymakamlığa yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini, ihtiyati tedbir talebinin reddedildiğini, tahliyeye engel hiçbir durumun olmadığını ve her geçen gün kamunun zarara belirterek tekrar tahliye talebinde bulundu. Bu yazılara da cevap verilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tahliyeyi gerçekleştirmeyen ve kısa süre önce görev yeri değişen eski Etimesgut Kaymakamı ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Apo dayı
27.08.2022 01:19
Nankörler yaşasın reyiz sayesinde hepinizin cebinde son model telefonlar hepiniz telefonunuzu çıkarın yol yaptık köprü yaptık uçağımız bile 10 yıldır havada kalma rekoru kırdı  
 
Bozkurt
27.08.2022 00:13
13.Cumhurbaşkanı Mahsur Yavaş  
 
Desidero
26.08.2022 23:31
Böyle kaymakamlık olur mu? Kamu yararını düşünmeyen kaymakam, kimin yararını düşünmüş olabilir.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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