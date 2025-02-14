Belçika basını mağlubiyetin suçunu hakeme attı: Öfke kustular

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler aldığı galibiyet ile üst tura çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

Belçika basını, Fenerbahçe’nin galibiyetine geniş yer ayırdı. Çıkan haberlerde Anderlecht’in mağlubiyetinin suçunu hakem Nikola Dabanovic'e attı.

Maçına hakemine adeta öfke kusulan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

7sur7: Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam.

Lesoir: Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek.

DHnet: Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti; İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var.

Walfoot: Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht, rövanş maçında bir mucize yaratmak zorunda kalacak.

RTL: Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü.

Lavenir: Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı.

HLN: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca alt edildi.

Sporza: Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor.

Voetbalkrant: Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakemlik konusundaki hayal kırıklıkları büyük olacak. Fenerbahçe sahasında fiziksel olarak ezdi ama hakemden de büyük destek gördü.

Standaard: Anderlecht deplasmanda Fenerbahçe'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa macerası sona ermiş gibi görünüyor. Brüksel ekibi en iyi formunda olmasa da hakem Nikola Dabanovic'e yenildi.