Belçika, Çekya'yı rahat geçti

Arnavutluk’un Durrës kentindeki Niko Dovana Stadı’nda oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Belçika, Çekya’yı 3-1 mağlup etti. Maça etkili başlayan Belçika, 24. dakikada Ali Camara’nın golüyle öne geçti. Genk forması giyen genç oyuncu, 42. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında Jesse Bisiwu’nun asistinde Wout Gielen’in golü skoru 3-0’a getirdi.

İngiltere ile Belçika yenişemedi

ÇEKYA'NIN GEÇ GELEN YANITI

İkinci yarıda daha organize gözüken Çekya, 65. dakikada Kryštof Čížek’in golüyle farkı ikiye indirse de geri dönüş için yeterli olmadı. Bisiwu, Belçika adına maç boyunca hücumda etkili görüntüsüyle dikkat çekerken; Çekya adına ise Čížek’in çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi. Maçta Belçika’dan Nathan De Cat ve Çekya’dan Martin Palaščák ile Kryštof Čížek sarı kart gördü.

Genç Fransızlardan göz kamaştıran başlangıç

GRUPTA SON VİRAJ: 26 MAYIS

Bu galibiyetle puanını dörde çıkaran Belçika, grupta liderlik şansını son maça taşıdı. Çekya ise ikinci mağlubiyetini alarak gruptan çıkma ihtimalini zora soktu. 26 Mayıs'taki son grup maçlarında Belçika ile İtalya, Çekya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 20.30’da oynanacak olan bu karşılaşmalar, gruptaki sıralamayı netleştirecek.

Teknik direktör Bob Browaeys yönetimindeki Belçika, önceki maçta İngiltere ile 1-1 berabere kalmıştı. Çekya ise açılış maçında İtalya’ya 2-1 mağlup olmuştu. Şimdi gözler 26 Mayıs akşamına çevrildi; grup liderliği ve yarı final bileti için heyecan dorukta.