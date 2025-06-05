Belçika, Dünya Kupası elemelerine hazır

Mehmet Ertaş
Belçika, Dünya Kupası elemelerine hazır

Belçika, 2026 Dünya Kupası elemelerinde ilk maçına çıkıyor. Kaptanlık görevini üstlenen Meunier, takıma güveniyor. Rudi Garcia ise Üsküp’te zorlu koşullara dikkat çekiyor.

Belçika millî takımında kaptanlık görevine getirilen 33 yaşındaki sağ bek Thomas Meunier, Kuzey Makedonya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesi açıklamalarda bulundu. VTM ve Het Laatste Nieuws’e konuşan Meunier, Ukrayna’ya karşı alınan 3-0’lık galibiyetin ardından takımda yepyeni bir hava oluştuğunu söyledi. “Kendime ve takıma çok güveniyorum. Herkes antrenmanlarda yüksek enerjiyle çalışıyor” dedi.

Takımda Timothy Castagne ve Killian Sardella gibi isimlerin sakatlığı sonrası tek doğal sağ bek olarak forma giyecek olan Meunier, galibiyetle başlamak istediklerini ama rakibi kesinlikle hafife almadıklarını belirtti. “Kuzey Makedonya, İngiltere ve İtalya karşısında 1-1 berabere kaldı. Zor bir maç olacak ama iyi bir sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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GARCİA: “ÜSKÜP’TE KAZANMAK KOLAY OLMAYACAK”

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da maç öncesi yaptığı değerlendirmede zorlu hava koşullarına ve rakibin fiziksel oyununa dikkat çekti. VTM’ye açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, “Kazanmak için geldik ama kolay olmayacağını biliyoruz. Kuzey Makedonya son sekiz iç saha maçında yenilmedi. İngiltere ve İtalya’ya karşı bile puan aldılar” dedi.

Üsküp’te maç saatinde sıcaklığın 25 dereceyi aşması ve yüksek nemin beklenmesi, oyuncular üzerinde fiziksel bir baskı yaratabilir. Garcia bu durumu şöyle değerlendirdi:

Top bizde olmalı, rakibi koşturmalıyız. Yoksa bu sıcaklıkta zorlanırız.

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FİZİKSEL MÜCADELE VURGUSU

Rudi Garcia, Kuzey Makedonya’nın direkt ve uzun toplarla oynayan yapısına karşı mücadele gücünün önemine de değindi. “Topu yere indirip hareketli oynamalıyız. İlk fırsatta rakibe zarar verecek bir oyun kurmalıyız. Böyle maçlarda öne geçmek büyük avantaj sağlar” dedi.

Garcia, oyuncularının bu mücadeleye hazır olduğunu belirtirken, Ukrayna’ya karşı gösterilen yüksek tempolu oyunun tekrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

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