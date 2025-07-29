Belçika ekonomisi yedinci çeyrekte de büyüdü

Belçika’nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), 2025 yılının Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında arttı. Bu oran, 2025’in ilk çeyreğindeki yüzde 0,4’lük büyümenin altında kalsa da, ekonomide istikrar sinyali verdi. Belçika İstatistik Kurumu’nun öncü verilerine göre bu çeyrekle birlikte ülke ekonomisi, üst üste yedi çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetmiş oldu. Bu gelişme, 2021 ortasından beri süren daralma yaşamama serisini sürdürdü.

Ekonomik büyüme en çok hizmetler ve inşaat sektöründen beslendi. Her iki sektör de bu dönemde yüzde 0,2 oranında genişledi. Sanayi sektörü ise aynı dönemde yüzde 0,1 oranında daraldı. Bu durum, sanayideki yavaşlamaya rağmen toplam büyümeye olumlu katkının sürdüğünü gösterdi.

YILLIK BÜYÜME YÜZDE 1 SEVİYESİNDE

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bakıldığında, Belçika ekonomisi yüzde 1 oranında büyüme kaydetti. Bu oran, bölge ülkeleriyle kıyaslandığında mütevazı sayılabilecek düzeyde kalsa da, ekonomik dayanıklılığın işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle yüksek enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları altında birçok ülkenin büyüme sorunları yaşadığı bir ortamda, Belçika’nın büyümesini sürdürüyor olması dikkat çekti.

SİYASİ İSTİKRAR VE AVRUPA BAĞLANTISI

Brüksel merkezli ekonomi uzmanları, Belçika’nın büyüme grafiğini koruyabilmesinde siyasi istikrar ve güçlü Avrupa Birliği bağlantılarının rol oynadığına işaret ediyor. Özellikle inşaat sektöründe kamu yatırımlarının belirginleştiği, hizmetlerde ise turizm ve ulaşım gibi alanlarda toparlanmanın sürdüğü aktarılıyor.

Ekonomistler, 2025’in ikinci yarısında da benzer bir büyüme temposunun devam edebileceğini, ancak sanayi üretimindeki daralmanın sürmesi halinde toplam büyümenin yavaşlayabileceğini öngörüyor. Belçika İstatistik Kurumu’nun nihai verileri önümüzdeki haftalarda açıklanacak.