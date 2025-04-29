Belçika ekonomisinde beklentileri aşan büyüme

Belçika ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.4 büyüyerek piyasa beklentilerini aştı. Önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 0.2'lik büyümenin ardından gelen bu artış, ekonomide son bir yılın en güçlü genişlemesi oldu. Ekonomistler bu dönemde yalnızca yüzde 0.2'lik bir büyüme öngörüyordu.

Büyümeye en büyük katkıyı inşaat sektörü sağladı. Sektörde yüzde 0.9 oranında büyüme yaşanırken, hizmetler sektörü de yüzde 0.4 ile genel artışı destekledi. Sanayi üretimi ise bu dönemde sabit kaldı ve büyümeye katkı sağlayamadı.

Yıllık bazda bakıldığında ise Belçika’nın gayrisafi yurtiçi hasılası yüzde 1.1 arttı. Bu oran, 2024’ün son çeyreğiyle aynı seviyede gerçekleşti. Uzmanlar, iç talebin sabit kalması ve ihracattaki sınırlı artışa rağmen, inşaat ve hizmetlerdeki hareketliliğin büyümeyi canlı tuttuğuna dikkat çekiyor.

Avrupa’nın merkezinde yer alan Belçika, son dönemde jeopolitik istikrar ve kamu yatırımlarıyla öne çıkıyor. İlk çeyrek verileri, yılın geri kalanı için de umut verici bir tablo çiziyor. Nihai büyüme rakamlarının ise haziran ayında açıklanması bekleniyor.