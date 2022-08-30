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Belçika'da enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık yüzde 9.94'le Türkiye enflasyonunun yaklaşık 8'de 1'i kadardı

Belçika'da enflasyon, ağustos ayında 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. O rakam yıllık yüzde 9,94'tü. Kısacası Türkiye'deki 79,60'lık enflasyonun yaklaşık 8'de biri kadardı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:29
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Belçika enflasyonu 46 yılın zirvesine çıktı. Yıllık yüzde 9,94'lük enflasyon Türkiye'nin 8'de biri kadardı

Belçika'da enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık yüzde 9.94'le Türkiye enflasyonunun yaklaşık 8'de 1'i kadardı
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Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da temmuz ayında yüzde 9,62 olan enflasyon, ağustosta 9,94'e çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Mart 1976'dan bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.Belçika'da en son 46 yıl önce enflasyon yüzde 9,96 seviyesinde ölçülmüştü. Belçika'da çıkan enflasyon rakamları Türkiye'de yıllık enflasyonun sadece 8'de 1'ine tekabül ediyordu. 

Ülkede, çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 5,74'e yükseldi.Enflasyondaki yükselişin ana nedeni enerji oldu

Ağustos ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, ekmek, tahıl ürünleri, giyim, tatlı, alkollü içecekler, otel odası, et ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,81'i buldu. Enerji ürünlerinin ağustos ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,43 düzeyinde gerçekleşti.

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