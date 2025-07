Belçika GP’de pole Lando Norris’in!

Belçika GP sıralama turlarında Lando Norris, 1:40.562’lik etkileyici turuyla pole pozisyonunu kazandı.

Norris’in 0.085 saniye arkasında Oscar Piastri ikinci olurken, ilk üçü Charles Leclerc tamamladı.

VERSTAPPEN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sprint yarışının galibi Max Verstappen, sıralama turlarında beklenen performansı sergileyemedi ve dördüncülükle yetindi. Red Bull pilotu, Ferrari’nin yıldızı Leclerc’ın gerisinde kaldı.

ALBON’DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Seansın dikkat çeken ismi ise Williams pilotu Alexander Albon oldu. Taylandlı sürücü, harika performansıyla beşinci sıraya yerleşerek gridde dikkatleri üzerine çekti.

HAMILTON ŞOKU VE Q1 SÜRPRİZİ

Sıralama turlarının en büyük hayal kırıklıklarından biri Lewis Hamilton oldu. Pist limitleri nedeniyle derecesi silinen Hamilton Q1’de elendi. Genç Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli de seansa ilk bölümde veda eden isimler arasında yer aldı.

ANA YARIŞ YARIN

Belçika GP ana yarışı yarın TSİ 16.00’da başlayacak.

Here's how our drivers will line-up for Sunday's race ????#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PmsCuLhAdY