Belçika hükümeti devrildi

Dün sonuçlanan Avrupa Parlamento seçimleri sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan De Croo, “Bizim için zor bir akşam oldu ve sonuçta kaybettik. Yarın istifamı vereceğim. Çok üzgünüm" diye konuştu. De Croo, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek.

Flaman liberal bir politikacı olarak çıktığı Belçika siyasetinde hızlı bir yükselişe imza atan De Croo, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada “Seçmenlerin verdiği sinyal açıktır. Hızlı bir şekilde, tam yetkilerle donatılmış yeni bir hükümete ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Belçika halkı seçimlerde bütün Avrupa'da olduğu gibi sağ partilere meyletse de aşırı bir kayma yaşanmadı. De Croo'nun Açık Flaman Liberalleri ve Demokratları Partisi, ülkedeki oyların %5,7'sini alarak 2019'a göre %2,8 düşürdü.

Son aylarda gerçekleştirilen anketlerde önde çıkan aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi oyların %21'ini alarak büyük bir çıkışa imza atsa da oylarının yaklaşık %25'ini alarak Belçika'nın en büyük partisi haline gelen Flaman muhafazakar rakipleri Yeni Flaman İttifakı'nı (N-VA) geçemedi. Artan oy oranına rağmen Vlaams Belang destekçilerini hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyorlar. Daha öncece saat 19.00'da yapılacağı açıklanan konuşma da sonuçların açıklanmasından sonra iptal edildi.