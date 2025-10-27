Belçika'nın Anvers kentinde görev yapan bir soruşturma hakimi, ülkedeki uyuşturucu sorununa dikkati çekerek Belçika'nın "uyuşturucu devletine" dönüşmeye başladığı uyarısında bulundu.

Hakim, anonim olarak yazdığı açık mektupta, uyuşturucu konusunda Belçika'nın kurumlarını zayıflatan "organize bir tehditle" karşı karşıya olduklarını belirtti.

Kapsamlı mafya yapılarının sadece polise değil yargıya da meydan okuyan "paralel güç" haline geldiğini aktaran hakim, "Sonuçları ciddi: Uyuşturucu devletine mi dönüşüyoruz? Sizce bu mümkün değil mi? Abartılı mı? Uyuşturucuyla mücadele sorumlumuza göre bu dönüşüm başlamıştır. Meslektaşlarım ve ben de bu görüşü paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim "uyuşturucu devleti"nin yasa dışı ekonomi, yolsuzluk ve şiddet ile tanımlandığını kaydederek, Anvers'de 2021'de şifreli mesajlaşma imkanı sağlayan Sky ECC telefonlarının ve yazılımının kırılmasından sonra 27 ton kokain yakalanmasıyla ilgili davayı hatırlattı.

Bu davanın ülkede milyar dolarlık paralel ekonomi olduğunu ortaya çıkardığını belirten hakim, suç örgütlerinin liman işçileriyle işbirliği içinde çalışmak için yolsuzluk yaptığı veya işçileri tehdit ettiğini ifade etti.

Hakim, ayrıca görev süresi boyunca rüşvet nedeniyle çeşitli şehir ve belediyelerde gümrük memurları, polisler, gişe personeli ve hapishane görevlilerinin tutuklandığına şahit olduğunu aktararak ülke kurumlarının bilgi teknolojisi sistemlerinin yeterince güvenli olmadığı uyarısında bulundu.

Suç örgütlerinin rakiplerini ortadan kaldırmak için cinayet, işkence ve tehdide başvurduğunu, bazen de masum sivilleri hedef aldığını aktaran hakim, yargı makamında çalışanlarının da gözünün korkutulduğunu dile getirdi.

Hakim, bu sorunlara karşı koymak için yargıçların anonim olarak çalışmasını sağlayacak mevzuat, hükümet kayıtlarında adreslerinin gizlenmesi ile muhtemel fiziksel ve maddi hasarlar için sigorta gibi taleplerde bulundu.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE ÖLÜMCÜL ŞİDDET OLAYLARI

Belçika, özellikle son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan gelen kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline gelmiş durumda. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmı Brüksel'de dağıtılıyor.

Başkentte çeteler arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin günlük mesaisinin önemli bölümünü oluşturuyor.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE YENİ GÜVENLİK PLANI

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 8 Eylül'de, başkent Brüksel başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde organize suç ve uyuşturucu ticaretine karşı güvenlik önlemlerini artırmayı öngören yeni bir plan açıklamıştı.

Plan kapsamında organize suç ve uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde polis ile askerlerin ortak devriye görevi yapması öngörülüyor. Özellikle Brüksel'in Anderlecht, Molenbeek ve Matonge semtlerinde bu uygulamanın başlaması planlanıyor.

Quintin, ayrıca ülke genelinde kamuya açık alanlarda kullanılan kameraların yenilenerek merkezi bir sistem altında toplanacağını duyurmuştu. ANPR@GPI adı verilen sistemle yaklaşık 4 bin 500 kameranın entegre edilmesi, bu sayının ilerleyen dönemde 10 bine kadar çıkarılması hedefleniyor.

Bakan, Brüksel'de halen 6 farklı bölgede faaliyet gösteren polis teşkilatının tek çatı altında birleştirileceğini, yeni yapının tek bir polis şefi tarafından yönetileceğini belirtti. Reform için 55 milyon avro kaynak ayrılırken, uygulamanın 2027'ye kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.