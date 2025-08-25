Belçika iş dünyasında iyimser rüzgâr esiyor

Belçika’da iş dünyası güven endeksi Ağustos 2025’te 1,9 puan artarak -8,9’a yükseldi. İmalat ve inşaat sektörlerindeki pozitif gelişmeler, ekonomik toparlanma umutlarını güçlendiriyor.

Belçika’da iş dünyası güven endeksi, Ağustos 2025’te toparlanma sinyalleri verdi. Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, iş dünyası güven barometresi Temmuz ayındaki -10,8 seviyesinden 1,9 puanlık artışla -8,9’a yükseldi. Bu, Nisan 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. İyileşme, özellikle imalat ve inşaat sektörlerindeki olumlu gelişmelerle destekleniyor.

İMALAT SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

İmalat sektörü, iş dünyası güvenindeki artışın lokomotifi oldu. Temmuz’da -13,5 olan imalat güven endeksi, Ağustos’ta -10,5’e yükseldi. İş liderleri, toplam sipariş defterlerini daha olumlu değerlendirirken, talep beklentileri konusunda da iyimser bir tablo çizdi. Önümüzdeki üç ayda istihdamın artacağına yönelik beklentiler de sektördeki olumlu havayı pekiştiriyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Belçika’nın sanayi üretiminde istikrarlı bir toparlanmaya işaret edebileceğini belirtiyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İYİMSERLİK ARTIYOR

İnşaat sektörü de güven artışından nasibini aldı. Temmuz’da -10,0 olan endeks, Ağustos’ta -9,4’e yükseldi. İş liderleri, son dönemde ekipman kullanımına ilişkin daha olumlu değerlendirmeler yaparken, siparişlerde hafif bir canlanma öngörüyor. Ancak, mevsimsellikten arındırılmış sipariş defterlerinde zayıflık devam ediyor. Buna rağmen, sektördeki talep beklentilerinin iyileşmesi, inşaat faaliyetlerinde istikrarlı bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRLERİNDE DÜŞÜŞ

Tüm sektörlerde aynı iyimser tablo gözlenmedi. İşle ilgili hizmetler sektöründe güven endeksi -1,2’den -1,5’e geriledi. Bu düşüş, faaliyet ve piyasa talebi beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandı. Ancak, mevcut faaliyetlerin daha olumlu değerlendirilmesi, sektördeki kaybı kısmen telafi etti. Ticaret sektöründe ise güven endeksi -7,2’den -8,3’e düştü. Talep ve istihdam beklentilerindeki karamsarlık, tedarikçilere verilen siparişlerdeki iyileşme öngörüleriyle dengelenmeye çalışılıyor.

EKONOMİK TOPARLANMA UMUTLARI ARTTI

Belçika ekonomisi, Avrupa’daki genel ekonomik belirsizliklere rağmen toparlanma sinyalleri veriyor. İmalat ve inşaat sektörlerindeki güven artışı, ekonomik aktivitenin canlanabileceğine dair umutları güçlendiriyor. Ancak, hizmet ve ticaret sektörlerindeki zayıflık, toparlanmanın dengeli bir şekilde ilerlemesi için dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, küresel ekonomik koşulların ve iç talebin önümüzdeki aylarda Belçika ekonomisi üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

