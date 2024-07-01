Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu

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Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu

EURO 2024'ün favorilerinden Fransa, Belçika karşısında tek golle kazandı, çeyrek finale çıktı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu heyecanı devam ediyor...

Günün ilk karşılaşması Fransa ile Belçika arasında oynandı.

Düsseldorf şehrinde bulunan 54 bin 600 kişilik Merkur Spiel Arena'da oynanan mücadeleyi turnuvanın favorisi Fransa 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Vertonghen kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Fransa çeyrek finale çıktı, Belçika EURO 2024'e veda etti.

Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz-Slovenya eşleşmesinin galibi olacak.

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