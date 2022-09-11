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Halil Akbunar attı Westerlo kazandı

Belçika Ligi sekizinci hafta karşılaşmasında Westerlo, sahasında Anderlecht'i Halil Akbunar'ın attığı golle mağlup etmeyi başardı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 18:16
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Belçika Ligi'nde Halil Akbunar Westerlo'yu attığı golle galibiyete taşıdı

Halil Akbunar attı Westerlo kazandı
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Belçika Jupiler Pro Ligi 8. hafta mücadelesinde Westerlo, sahasında Anderlecht ile karşılaştı.

HALİL AKBUNAR WESTERLO'YU GALİBİYETE TAŞIDI
Ev sahibi Westerlo, Anderlecht'i Göztepeli eski oyuncu Halil Akbunar'ın 83. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 3 maçta 1 gol ile oynuyor.

Westerlo'nun diğer golünü ise 6. dakikada Igor Vetokele kaydetti.

Bir diğer taraftan, Westerlo'da Ravil Tagir ve Sinan Bolat da karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Deplasman ekibi Anderlecht'in tek golünü 70. dakikada Sebastiano Esposito attı. Bu sonuçla Westerlo 9 puanla on ikinci, Anderlecht ise 10 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 

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