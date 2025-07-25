Belçika sanayi sektöründe endişeler artıyor

Belçika iş dünyasının güven endeksi Temmuz 2025’te önceki aya göre 0,7 puan gerileyerek -10,8 seviyesine indi. Bu düşüş, üç ay süren artış trendini sona erdirdi. Belçika Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (Statbel) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında özellikle imalat sektöründeki güven kaybı iş dünyasındaki genel olumsuz havanın başlıca nedeni oldu. İmalat sektörünün güven endeksi Haziran’daki -11,6 seviyesinden -13,5’e geriledi. Sipariş defterleri, stok seviyeleri ve talep beklentileri gibi temel göstergelerde belirgin bir kötüleşme yaşandı.

TİCARET VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE CANLANMA

Sanayi sektöründeki kötüleşmenin aksine ticaret sektörü Temmuz ayında önemli bir toparlanma gösterdi. Ticaret sektöründeki güven endeksi Haziran’daki -13,9’dan Temmuz’da -7,2’ye yükseldi. Bu olumlu gelişmede özellikle talep beklentilerinde yaşanan artış belirleyici oldu. Ayrıca istihdam beklentileri ve tedarikçilere verilecek siparişlere dair öngörüler de iyileşti. Hizmetler sektöründe de güven göstergesi yükseliş kaydetti. İş dünyasıyla ilişkili hizmetlerde güven endeksi -2,6’dan -1,2’ye çıkarak faaliyet ve gelecek beklentilerinin iyileştiğini gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK İYİLEŞME

Belçika’nın inşaat sektörü Temmuz ayında hafif bir yükselişle -10,2’den -10,0 seviyesine çıktı. Bu küçük toparlanma, siparişlerin ve sipariş defterlerinin daha olumlu değerlendirilmesinden kaynaklandı. Ancak sektör hala güçlü bir iyileşme sinyali vermekten uzak. Genel olarak, Temmuz ayı iş dünyasında karışık bir tablo çizdi. Sanayi sektöründeki olumsuz gelişmeler endişe yaratırken ticaret, hizmetler ve inşaat sektöründeki iyileşmeler umut verdi.

Statbel’in verileri, Belçika ekonomisinin Temmuz ayında sanayi üretimindeki yavaşlamaya rağmen diğer sektörlerde toparlanma işaretleri verdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, küresel ekonomik koşulların ve enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ancak hizmet ve ticaret sektörlerinin iç talepteki hareketlilikle toparlanabileceğine işaret ediyor.