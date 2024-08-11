Belçika ve Fransa’dan İsrail’e kınama

Kaynak: İHA
Belçika ve Fransa’dan İsrail’e kınama

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail’in Gazze’de sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'de en az 100 yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı “en sert şekilde” kınadı.

İsrail’in sabah namazı sırasında Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu’na düzenlediği ve 100’den fazla sivilin öldüğü saldırıya Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze'de en az 100 yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu savaş derhal sona ermelidir. Sivil altyapıyı hedef almak uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

ARABULUCULUK ÇABALARI
Bakan Lahbib, ayrıca Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştüğünü belirterek, “Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasını önlemek ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmaya kalıcı siyasi bir çözüm bulmak için yürütülen arabuluculuk çabaları” hakkında fikir alışverişi yaptıklarını aktardı. Lahbib, “Gazze'de gerilimi azaltmaya ve bir ateşkes anlaşmasına bağlıyız” dedi.

“İSRAİL, ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA SAYGI GÖSTERMELİDİR”
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail saldırısının en ser şekilde kınandığı vurgulandı. Açıklamada, “Haftalardır okul binaları defalarca hedef alındı ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp yaşandı. İsrail, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir” denildi.

Son Haberler
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım Spor
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım
Rusya’dan İsrail’e tepki Dünya
Rusya’dan İsrail’e tepki
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı Yerel Haberler
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı
Yangın kontrol altına alındı Yerel Haberler
Yangın kontrol altına alındı
Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını Yaşam
Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını
Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu Gündem
Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu
Saint-Maximin'den Galatasaraylı taraftara flaş cevap Spor
Saint-Maximin'den Galatasaraylı taraftara flaş cevap