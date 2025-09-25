Belçika'da 10 gollü maça Emin Bayram damga vurdu

Belçika Pro Ligi’nin 8. haftasında Club Brugge sahasında Westerlo’yu ağırladı. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Westerlo, 1. dakikada Josimar Alcocer’in golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Nacho Ferri farkı 2’ye çıkardı. Brugge, 45+4’te Nicolo Tresoldi’nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya etkili başlayan Club Brugge, 49. dakikada Carlos Forbs ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip 55. dakikada Joaquin Seys’in golüyle 3-2 öne geçti. Ancak Westerlo, 58. dakikada Nacho Ferri ile yeniden beraberliği yakaladı. Konuk ekip 68. dakikada Isa Sakamoto ile 4-3 öne geçti. Club Brugge, 86. dakikada Nicolo Tresoldi’nin ikinci golüyle skoru 4-4 yaptı.

EMİN BAYRAM UZATMALARA DAMGA VURDU

90+2’de eski Galatasaraylı stoper Emin Bayram’ın kendi kalesine attığı gol Brugge’u 5-4 öne geçirdi. Ancak son sözü yine Emin Bayram söyledi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Emin Bayram, bu kez rakip fileleri havalandırarak skoru 5-5’e getirdi.

Nefes kesen maçta tam 10 gol atılırken bu sonuçla; Club Brugge puanını 14'e Westerlo ise 10'a yükseltti.