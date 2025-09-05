Belçika'da kırmızı alarm

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Molenbeek-Saint-Jean semtinde çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çatışmadan kısa süre sonra polis geniş çaplı bir operasyonu düzenlendi.

Güvenlik güçleri, metro istasyonları Osseghem ve Étangs Noirs arasındaki bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir kişi pala ve benzeri kesici aletle bir şahsa saldırdı,İ saldırıda yaralanan kişinin bir eve sığındığı ve elinde bir silahla geri döndü. Süren operasyonlara dair henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

MOLENBEEK'TE ARTAN ŞİDDET VE TOPLUMSAL TEPKİ

Olay, Molenbeek'te özellikle Bonnevie Parkı çevresinde son haftalarda artan silahlı şiddet olaylarının yeni bir halkasını oluşturuyor. Geçtiğimiz cuma günü, belediye, yerel polis ve önleme servisleri tarafından, halkın da yoğun katılım gösterdiği bir güvenlik toplantısı düzenlenmişti.

Toplantının ardından, Molenbeek sakinleri artan şiddet olaylarını protesto etmek için Bonnevie Parkı'nda eylem gerçekleştirdi. Yanlarında çocuklarını da getiren semt sakinleri "Yetti artık", "Şiddete son" ve "Suç iklimi değiştirelim" yazılı pankartlarla yürüyerek daha güvenli bir semt talebinde bulunuldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkan Vekili Amet Gjanaj (PS) de protesto alanına gelerek vatandaşların endişelerini dinledi. Belediye Başkanı yaptığı açıklamada "Bölgeyi yeniden sahiplenmek, mahalle hayatını yeniden tesis etmek önemli" ifadelerini kullandı. Şiddet olaylarına karşı önlemler aldıklarını da sözlerine ekleyen Gjanaj, "Sokak devriyeleri artırıldı, soruşturmalar sürüyor. 16 Ağustos'taki silahlı saldırının faili tutuklandı. Bundan sonra da güvenlik için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu. Gjanaj, Brüksel bölge hükümetinin henüz kurulmamış olmasının da işleri zorlaştırdığını dile getirdi.

Semt sakinleri ise yetkililerden somut adımlar ve kalıcı çözümler beklediklerini vurguluyor.