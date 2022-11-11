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Belçika'da bıçaklı saldırı: 1 polis yaşamını yitirdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerine giden başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 05:43
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Belçika'da bıçaklı saldırı: 1 polis yaşamını yitirdi

Belçika'da bıçaklı saldırı: 1 polis yaşamını yitirdi
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Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.

Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Savcılık, saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendiriyor. (AA)

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