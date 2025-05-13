Belçika'da bomba paniği! Uçuşlar askıya alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Belçika'da bomba paniği! Uçuşlar askıya alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Charleroi Havalimanı'nda bir uçakta bomba iddiası paniğe neden oldu. Uçuşlar askıya alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Charleroi Havalimanı'na inen Ryan Air uçağında bomba olduğu ihbar edildi.

Yapılan ihbar nedeniyle ülkenin ikinci büyük havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı. Ryan Air uçağının indiği pistin etrafı kapatıldı ve güvenlik çemberi oluşturuldu.

Portekiz'in Faro kentinden Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahet eden yolcuların uçaktan indirildiği kaydedildi.

Uçağın, havalimanındaki güvenli bir bölgeye taşındığı ifade edilirken 166 yolcunun polis onayının ardından serbest bırakılacağı belirtildi.

Ryan Air firması sözcüsü, uçağın en kısa sürede hizmete alınacağını ve olaydan etkilenen yolculardan özür dilediklerini söyledi.

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