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Belçika’da hızlı tren seferleri durduruldu

Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Ruisbroek mevkiindeki raylarda yaşanan buzlanma sebebiyle Brüksel, Paris ve Londra’yı birbirine bağlayan hızlı tren seferleri durduruldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:11
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Belçika’da buzlanma nedeniyle hızlı tren seferleri durdu

Belçika’da hızlı tren seferleri durduruldu
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Belçika’da sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları, demiryolu trafiğini olumsuz etkiledi. Belçika Demiryolları işletmesinin teknik altyapı hizmetlerini yürüten Infrabel tarafından yapılan açıklamaya göre Belçika’daki rayların önemli bir bölümünde buzlanma yaşanıyor. Buzlanma nedeniyle yerel saatle 08.30’dan beri Brüksel üzerinden İngiltere’ye giden ve aynı zamanda Paris bağlantısını sağlayan hatta hızlı tren seferleri buzlanma nedeniyle durduruldu. Infrabel sözcüsü Jessica Nibelle yaptığı açıklamada, "Bu sabah TGV (Fransız Hızlı Tren işletmesi) treni, Brüksel’den ayrıldıktan kısa süre sonra Flaman bölgesi sınırları içinde bulunan Ruisbroek mevkiindeki raylarda meydana gelen buzlanma nedeniyle durdu ve hareket edemedi. Bu nedenle Fransa yönlü seferler yapılamadı" ifadelerini kullandı.

Hareket edemeyen trenin yolcularının tahliye edildiği öğrenildi. Yolda kalan trenin yeniden hareket ettirilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Belçika’da yaklaşık 1 haftadır devam eden soğuk hava dalgasından yurtiçi tren seferleri de etkilendi. Bazı seferlerde 1 saati aşan gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

Ülkede Salı gününden itibaren 10 derecenin üzerinde sıcaklık ve yağmur bekleniyor.

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