Belçika’da ekonomik endişeler artıyor

Belçika Merkez Bankası'nın Temmuz 2025 verilerine göre, ülkedeki tüketici güven endeksi -4 seviyesinde sabit kaldı. Bu seviye, hem Haziran ayına kıyasla değişmedi hem de şubat ayından bu yana ulaşılan en yüksek düzey olarak kayda geçti. Verilere göre, tüketiciler kendi finansal geleceklerine dair biraz daha iyimser düşünmeye başladı. Haziran’da -3 olan kişisel mali beklentiler endeksi, Temmuz’da -2 seviyesine yükseldi. Bu durum, bireylerin kendi harcamalarını ve gelirlerini daha kontrollü gördüklerine işaret ediyor.

GENEL EKONOMİK BEKLENTİLERDE BOZULMA

Ancak hane halkının ülke ekonomisinin geneline dair bakış açısı aynı iyimserliği yansıtmıyor. Makroekonomik duruma ilişkin beklentiler Temmuz’da -26 seviyesine gerileyerek, Haziran’daki -24 seviyesinden daha kötü bir tablo ortaya koydu. Bu düşüş, tüketicilerin enflasyon, küresel piyasa dalgalanmaları ve siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle daha temkinli bir duruş benimsediğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra, iş gücü piyasasına dair kaygılar da artıyor. İşsizlik beklentileri endeksi 6’dan 7’ye yükselerek, tüketicilerin iş bulma konusunda daha fazla endişe taşıdığını ortaya koydu. Bu, özellikle genç nüfus ve düşük gelir gruplarında geleceğe dair belirsizliklerin büyüdüğünü gösteriyor.

TASARRUF EĞİLİMİ SABİT KALDI

Tüketicilerin tasarruf yapma niyeti ise değişmeden kaldı. Haziran ayında olduğu gibi Temmuz’da da bu oran 19 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, hane halkının harcamalarında hâlâ kontrollü ve ihtiyatlı davrandığını yansıtıyor. 2025'in ilk yarısında yaşanan tüketici güvenindeki toparlanmanın ardından, yaz aylarında bu ivmenin yavaşladığı gözlemleniyor.

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda bu durağanlığın sürebileceğini ve özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikalarının etkilerinin daha net hissedileceğini ifade ediyor. Artan fiyatlar, enerji maliyetleri ve küresel ekonomik sıkıntılar, Belçika’daki tüketici algısında belirleyici rol oynamaya devam edecek.