Belçika'da enflasyon gözünü zirveye dikti

Kaynak: Haber Merkezi
Belçika'da enflasyon gözünü zirveye dikti

Belçika'da dört aydır süren düşüş eğilimi sona erdi. Haziran ayında yıllık enflasyon %2,15'e yükselirken, özellikle gıda ve hizmet kalemlerindeki fiyat artışları dikkat çekti.

Belçika Federal Planlama Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin yıllık enflasyon oranı Haziran 2025'te bir önceki aya göre %2,01'den %2,15'e çıktı. Bu artışta, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki %3,35'lik, alkollü içecekler ve tütündeki %6,04'lük ve restoran-otel hizmetlerindeki %4,31'lik yükseliş etkili oldu. Öte yandan, eğlence ve kültür, konut ve sağlık hizmetlerinde enflasyon yavaşlarken, iletişim sektöründe %-0,06 ile fiyatlarda düşüş yaşandı.

Aylık bazda tüketici fiyatları ise Mayıs ayındaki %0,16'lık düşüşün ardından Haziran'da %0,35 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri ve küresel ekonomik gelişmeler, Belçika'daki bu enflasyonist baskının seyrini etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

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