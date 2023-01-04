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Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu aktarıldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:42
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Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu aktarıldı

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi
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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastaneye yatışlarda da görüldüğünü belirtti.

Enstitüden yapılan açıklamada, grip (influenza) ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükümetine COVID-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sciensano yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde COVID-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının COVID-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal" ifadesini kullandı.

Van Gucht, herkese, ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

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