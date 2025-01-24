Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor

Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Federasyon, Rudi Garcia ile anlaştıklarını bildirdi.

Belçika’da Dominic Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası milli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Belçika Futbol Federasyonu, Rudi Garcia ile anlaştıklarını duyurdu.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Napoli'de görev alan Garcia, Kasım 2023'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

Kariyerinde Fransa ve İtalya'da birçok takımı çalıştıran Garcia, Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da da görev yaptı.

60 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Belçika Milli Takımı, Domenic Tedesco ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı.

Son Haberler
Buzla kaplı Çıldır Gölü’ne 2 tonluk aracı ile çıktı!
Buzla kaplı Çıldır Gölü’ne 2 tonluk aracı ile çıktı!
Solaryum sedef hastalığını tedavi edebilir mi?
Solaryum sedef hastalığını tedavi edebilir mi?
Djokovic sakatlandı, finale Zverev çıktı
Djokovic sakatlandı, finale Zverev çıktı
Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor
Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor
Son dakika!.. Deniz Arman hayatını kaybetti
Son dakika!.. Deniz Arman hayatını kaybetti