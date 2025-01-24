Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor

Belçika’da Dominic Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası milli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Belçika Futbol Federasyonu, Rudi Garcia ile anlaştıklarını duyurdu.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Napoli'de görev alan Garcia, Kasım 2023'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

Kariyerinde Fransa ve İtalya'da birçok takımı çalıştıran Garcia, Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da da görev yaptı.



60 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Belçika Milli Takımı, Domenic Tedesco ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı.