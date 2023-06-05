Belçika'da şampiyon Royal Antwerp

Belçika Ligi'nde Union Saint- Gilloise, Genk ve Royal Antwerp'in yarıştığı şampiyonluk yarışını Royal Antwerp kazandı.

Belçika'da şampiyon Royal Antwerp

Union Saint-Gilloise, Genk ve Royal Antwerp'in son maçlara kadar sürdürdüğü Belçika ligindeki zirve yarışı, dramatik bir finalle bitti.

Son haftaya 46 puanla başlayan Royal Antwerp, 45 puana sahip Genk'e konuk olurken, Union Saint-Gilloise de Club Brugge'ü ağırladı. Müsabakanın 45. dakikasında 1-0 öne geçen Genk, diğer karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca ilk yarılar sonunda liderliğe yükseldi. İkinci devrede gelen goller sonrası liderlik Union Saint-Gilloise ile Genk arasında el değiştirdi.

Club Brugge'ün 89. dakikadan itibaren kaydettiği gollerle Union Saint-Gilloise karşısında 3-1 öne geçmesi sonrası şampiyonluk, maçını 2-1 önde götüren Genk'e gitmiş gibi dursa da 90+4'üncü dakikada sahneye çıkan Alderweireld, Royal Antwerp'in beraberlik golünü atarak tüm hesapları değiştirdi.

Bitiş düdüklerinin çalmasının ardından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Royal Antwerp, Genk ve Union Saint-Gilloise'ın bir puan önünde mutlu sona ulaştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Bursa'da elektrikli bisiklet su kanalına uçtu: 3 yaralı Güncel
Bursa'da elektrikli bisiklet su kanalına uçtu: 3 yaralı
Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi Siyaset
Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi
THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var Güncel
THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var
Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da Spor
Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da
İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş Dünya
İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş
Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu Spor
Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu