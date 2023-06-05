Belçika'da şampiyon Royal Antwerp

Union Saint-Gilloise, Genk ve Royal Antwerp'in son maçlara kadar sürdürdüğü Belçika ligindeki zirve yarışı, dramatik bir finalle bitti.

Son haftaya 46 puanla başlayan Royal Antwerp, 45 puana sahip Genk'e konuk olurken, Union Saint-Gilloise de Club Brugge'ü ağırladı. Müsabakanın 45. dakikasında 1-0 öne geçen Genk, diğer karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca ilk yarılar sonunda liderliğe yükseldi. İkinci devrede gelen goller sonrası liderlik Union Saint-Gilloise ile Genk arasında el değiştirdi.

Club Brugge'ün 89. dakikadan itibaren kaydettiği gollerle Union Saint-Gilloise karşısında 3-1 öne geçmesi sonrası şampiyonluk, maçını 2-1 önde götüren Genk'e gitmiş gibi dursa da 90+4'üncü dakikada sahneye çıkan Alderweireld, Royal Antwerp'in beraberlik golünü atarak tüm hesapları değiştirdi.

Bitiş düdüklerinin çalmasının ardından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Royal Antwerp, Genk ve Union Saint-Gilloise'ın bir puan önünde mutlu sona ulaştı. (AA)