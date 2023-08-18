Belçika’da sığınmacı şiddeti. Belçikalı çocuğa zorla ayak öptürüp dövdüler

Sığınmacılar, çocuğu zorla ayaklarını öptürdükten sonra tekme tokat dövdüler.

Çocuk ağlayarak ayak öptü

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Belçika’da bir parkta bulunan bir grup sığınmacının, Belçikalı bir çocuğu etrafına topladıkları görülüyor. Sığınmacılardan biri, çocuğun kafasını tutarak zorla ayaklarını öptürüyor. Çocuk ağlayarak sığınmacının ayaklarını öperken, diğer sığınmacılar da alay ederek gülüyor.

Çocuğu dövdüler

Sosyal medyada yayınlanan başka bir görüntüde ise, aynı grup sığınmacının çocuğu dövdükleri görülüyor. Sığınmacılar, çocuğu yere yatırarak tekme ve yumruklarla vuruyor. Çocuk acı içinde bağırırken, sığınmacılar da küfürler ediyor.

Belçikalılar isyan etti

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Belçikalıların büyük tepkisini çekti. Görüntülerin altına yorum yapan Belçikalılar, son zamanlarda sığınmacıların bu tarz olaylarının gittikçe arttığını ifade ettiler. Belçikalılar, hükümetin sığınmacı politikasını eleştirerek, yerel halkın güvenliği için önlem alınmasını istediler. 2019 verilerine göre Belçika’daki sığınmacı sayısı 61.677 olarak açıklanmıştı.