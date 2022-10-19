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Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu 5 kişi yaralandı

Belçika’daki Charleroi Havalimanı’nda güvenlik personelinin dün grev başlatmasının ardından havalimanına zorla girmeye çalışan yolcular izdihama neden oldu. Çıkan arbedede 5 polis yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:34
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Belçika’daki Charleroi havalimanında grev nedeniyle yaşanan izdihamda 5 kişi yaralandı

Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu 5 kişi yaralandı
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Belçika’nın en çok yolcu trafiğinin yaşandığı ikinci büyük havaalanı Charleroi’da güvenlik personelinin dün başlattığı grev devam ediyor. Giden yolcu kısmının kapatıldığı havaalanında toplanan yolcuların giderek artması üzerine havaalanına polis sevk edilirken, yolcular, greve tepki göstererek, zorla havalimanına girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.
Havaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu.


Bu durumun yarında devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı. Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi "Security Masters" personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.
TÜRKİYE'YE ÇOK SAYIDA UÇUŞ YAPILAMADI
Belçika’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı’nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu. Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi. Öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.

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